覺醒音樂 | 謝安琪公開示愛方皓玟：我哋成日互相講Love you

謝安琪（Kay）和方皓玟（Charmaine）於亞洲博覽館的演唱會昨晚（14日）圓滿結束。騷後二人受訪對觀眾完場後不願走感到驚喜，可以考慮搞巡迴演出。兩人首次合作搞騷，謝安琪形容如今她們就似愛人般親密，更公開示愛道：「我而家好愛佢囉，我哋成日互相講Love you，我哋可以叫Lover，（關係）比想象中甜蜜。」謝安琪笑言方皓玟「成為咗我同阿聰之間嘅裂縫」；方皓玟則表示：「我哋久唔久會Send下生活照，（問）係咪拍緊拖嗰啲囉。」她又笑問：「阿聰會唔會殺咗我。」

謝安琪（Kay）和方皓玟（Charmaine）賽車孖寶Look出場。（梁碧玲 攝）

至於Deep V上陣，方皓玟笑言是因為天氣熱：「所以涼爽少少。」謝安琪補充道：「我都着西裝，好隆重㗎。」兩人又特別感謝服裝設計師的精心設計。演唱會中段播出珍寶海鮮舫等約3分鐘的懷念舊香港片段，謝安琪指是希望鼓勵大家「某啲寶貴回憶或事情隨住時間啲變動啦，但重要嘅嘢都會在心中。」

另一套黑白衫。（梁碧玲 攝）

談到舞台設計是否因應紅館意外有所改動，謝安琪表示：「我哋係知道有啲改動嘅，但都多謝觀眾嘅包容，呢段期間觀眾都知道我哋有好多舞台嘅嘢要處理，我哋不斷收到好多支持嘅Message，最緊要順利平安可以唱歌就滿足，令到我哋更加有信心呢個騷可以以音樂連結到大家。」

謝安琪形容她與方皓玟好似情侶。（梁碧玲 攝）

謝安琪。（梁碧玲 攝）

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