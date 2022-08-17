樂壇核數師｜光頭幫崛起改變Hip Hop生態　由柴灣角街Trap到新界

過去多年，主流情歌一直主宰了香港樂壇，要看到Hip Hop的蹤影可以說是難上加難，LMF、廿四味、The Low Mays一直被視為地下音樂，但仍有不少死忠樂迷堅持撐本土Rapper。來到2022年，香港終於舉行了有史以來首個Hip Hop頒獎典禮，證明了香港絕對有嘻哈。講到新一代的Hip Hop代表，不能不提光頭幫TomFatKi。

光頭幫TomFatKi的成員（右起）福正、肥仔、阿奇。（IG圖片）

正如上周的樂壇核數師已經提及過，Hip Hop及R&B是全球最多人聽的音樂類型，只是大部分香港的音樂口味相對地較為狹窄，又或者對於新音樂類型的接受性較低，才令Hip Hop在香港淪為「地下音樂」。縱觀本周走勢，5大音樂串流平台最多人聽的依然是MIRROR成員的單曲，還有走R&B風格的MC張天賦的《老派約會之必要》。值得留意的是，MC與洪嘉豪因即將於下月開騷而推出新專輯《Frenemy》的關係，歌曲《Frenemy》、《觸電》及《二損一》登上KKBOX Top 10。

點擊下圖看5大音樂串流平台的Top 10：

以前在香港聽Hip Hop宗會被標籤為壞份子、異類，但近年華語饒舌卻在Hip Hop圈獲得高度關注，加上有JB的冒起，變相令香港人聽到更多的Hip Hop。兩年前，光頭幫TomFatKi與Billy Choi合作推出了《天水圍Gang Gang》，短短24小時就獲得超過280萬點擊，而這首歌亦讓大眾認識了光頭幫。

《天水圍Gang Gang》的MV至今已累積了470萬點擊。（網上圖片）

《柴灣角街》登上了Spotify Chart Top 100。（Spotify Chart截圖）

光頭幫TomFatKi與8月再與Billy Choi、鄧東成East City及Akiko合作，推出新歌《柴灣角街》，更登上了Spotify Chart Top 100。今次衝出天水圍殺入荃灣西，以新姿態Rap爆柴灣角街。新歌的Hook（副歌）「由柴灣角街 trap到新界 佢哋叫我新派 改變生態 過去同啲Pop Sh*t講聲拜拜 總之唔好Talk Sh*t衝岀新界」超洗腦，而阿奇的flow（即rapper的停頓、拍子、咬字發音等表現手法）亦配合的天衣無縫。光頭幫以自由奔放的音樂及直接坦白的歌詞，純潔無修飾地Rap出年輕人的態度，在新一代Rapper中脫穎而出。

不過提到新歌的Hook，當中所指的Trap又是什麼意思？

《柴灣角街》的MV在YouTube上架兩星期已經有27萬點擊。（IG圖片）

Hip Hop大致上分為Old School/Boom Bap和Trap這兩派，Boom Bap是90年代Hip Hop黃金時期主流的類型，後期成為了Hip Hop的基礎，而Boom是底鼓的聲音，Bap則是軍鼓，擁有激進的韻律節奏。相反Trap就是近年比較興起的編曲方式，多數都會以有層次的合成器及電音式的弦樂器來創作，既密集又輕的鼓聲與Boom Bap相對地柔和一點。

其實Trap music（陷阱音樂）起源於侯斯頓、新奧爾良、亞特蘭大等美國南方城市，同時Trap在過去還代表進行毒品交易的地方，從而衍生出來形容被困住的意思，故音樂主題多數都是抒發街頭生活、貧窮、暴力以及在城市環境中所面臨的苛刻體驗。直到2000年，TI及Gucci Mane等Rapper將Trap music推向了流行文化，讓更多樂迷認識到這種音樂，更有人說是兩人創造了Trap music，但其實真正帶起了Trap的是活躍於90年代的OutKast及Goodie Mob。