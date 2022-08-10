樂壇核數師｜Lo-Fi R&B成音樂潮流新趨勢　一文認識音樂奇才Joji

據說潮流是個輪回，每20年都會回歸一次，無論時尚還是音樂，近年都捲起一陣復古潮，間接帶起了另類音樂趨勢。誠懇內省的抒情歌曲相繼大熱，年輕聽眾可能厭倦了少輕狂的叛逆，反而逐漸喜歡面對內心或直白唱出感受的歌曲，而簡單直接的曲風及歌詞最容易打動人心。

其實除了香港人最愛的慘情K歌之外，還有各種音樂類型值得收進歌單。幸好香港有馮允謙（Jay Fung）、MC張天賦、Tyson Yoshi、Gareth. T等R&B及Hip Hop歌手，才令樂壇綻放更多色彩，亦讓香港聽眾更加接受不同音樂風格。

MC的新歌《老派約會之必要》已經連續兩星期登上了5大音樂串流平台的冠軍位置。（IG圖片）

MC張天賦的新歌《老派約會之必要》連續第二個星期在5大音樂串流平台奪得Top 100的冠軍位，更在Apple Music中憑《記憶棉》及《小心地滑》包辦了頭三位，上榜的歌曲在頭十位中佔據了五位，人氣一時無兩。

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自2017年開始，全球最多人聽的音樂類型就是Hip Hop及R&B。就算沒有聽過Usher、50 Cent、Ne-Yo，但總會聽過周杰倫、陶喆、方大同。其實Hip Hop和R&B隨著年代以不同形式轉變，從而發展出不同的「派別」。今次想特別探討的是深受年輕人喜歡的Lo-Fi R&B，Lo-Fi是Low Fidelity的縮寫，即是Hi-Fi的相反。顧名思義就是指用比較簡單的奇才所錄製出來的音樂，甚至刻意地製造出瑕疵感，而Joji就是近年爆紅的創作奇才。

Joji憑多愁、Lo-Fi的作品吸引到88rising的注意。（IG圖片）

現年29歲的Joji是日澳混血兒，作為知名音樂廠牌88rising旗下的奇才，憑牽動人心的嗓音和憂鬱情緒，配合既緩慢又放鬆的節拍，再混入R&B及Electronic元素而火速爆紅。起初Joji以搞笑KOL的身份拍攝無厘頭片段在網絡興起的年代而為人熟悉，其後他再陸續開設不同主題的YouTube頻道。

聽過Joji的作品後，很難相像他以前竟然是搞笑無厘頭風格的KOL。（IG圖片）

在搞笑無厘頭的外表之下，Joji自細對音樂有著濃厚興趣，繼以另一身份Pink Guy發布歌曲後，再於用Joji這個名字在SoundCloud創作及上載自己的音樂，隨即憑多愁、Lo-Fi的作品吸引到88rising的注意，並收歸旗下，繼續以真摯及內省的歌曲示人，而最新推出的《Glimpse of Us》就打入了Spotify Top 100的第8位。另外，Joji有不少歌曲都在YouTube獲得過億點擊，2019年的作品《Slow Dancing in the Dark》已經錄得3.2億點擊。