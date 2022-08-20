林家謙演唱會 | 張敬軒送殿堂級錄音器材：想提醒夢想係好昂貴

歌手林家謙（Terence）一連6場的《林家謙 Sunmer Blues 2022》今晚（19日）於紅館開騷。受MIRROR演唱會影響，空中機關相當簡約，基本上只設有薄身熒幕。此外，由於撤走了不少舞台機關，須靠工作人員搬動舞台設備，表演期間，舞蹈員取代機關用手揮動道具，用畢後則把道具放置在後台。而林家謙全程只在台上步行，未有使用舞台中央的升降台，換裝時則使用四面台的樓梯走到後台，最危險的只有林家謙在台中央演唱期間有火花從空中噴下。



（葉志明 攝）

嘉賓方面，除了JW（王灝兒）及Serrini等人外，頭場有張敬軒驚喜現身。兩人合唱後開始聊天，軒公指原打算同家謙情侶裝，但隨後作罷；他又讚粉絲好錫家謙，嗌足成個騷，家謙點頭害羞微笑，軒公笑指：「你係主人家㗎喎，你唔講嘢㗎？」引起全場爆笑。家謙作勢要落台，軒公提起早前林家謙為其紅館騷任嘉賓的趣事：「你做我嘉賓，你唔俾我落台唔通我會俾你落台呀！」

頭場有張敬軒驚喜現身。（葉志明 攝）

軒公出現必有送禮環節，軒公指是林家謙開先例令送禮變成固定環節。林家謙撇清關係，指當日是12月24日聖誕前夕才決定送禮「開心吓」，「點知啲人跟住晒。」

張敬軒送殿堂級錄音器材給林家謙。（葉志明 攝）

軒公提起2017年認識林家謙：「我記得我哋係打過幾次電話後，我就問佢，喂你可唔可以出嚟唱歌啊？我聽你個Demo聽得好舒服，我覺得好好聽。」軒公又讚林家謙有音樂實力，故送他一個殿堂級牌子的錄音器材，外殼是其廣州一間已結業錄音室遺下的舊物，「我都有留低一啲Touch，因為我想Remind自己，夢想係好昂貴嘅，但夢想係要一路記住。」便與林家謙相擁。最後軒公讓林家謙落台換衫，林家謙扭擰指：「但我而家又唔想去喎。」軒公爆笑道：「紅館有種魔力，乜咁Flirty嘅你個人。」軒公攙扶林家謙下台後，林家謙為他伴奏演唱《笑忘書》。

張敬軒攬林家謙。（葉志明 攝）

拖手落台。（葉志明 攝）

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