聲夢傳奇2｜黃洛妍唱《溝渠暢泳》超越泳兒　譚詠麟讚唱功了得

《聲夢傳奇 2》進入白熱化階段，昨晚（24日）播出準決賽十強之戰下半部分。準決賽對戰組合將根據錄影當日「學員人氣榜」最新排名、順序由第一至第五名對戰第六至第十名，昨晚出場的上演了超強實力對戰，黃洛妍Janees以《溝渠暢泳》獲得壓倒性讚賞，更獲讚其神級演出超越了原唱者泳兒。

黃洛妍Janees以《溝渠暢泳》對戰Zayden。（節目畫面）

Janees奪得23盞燈，撼贏對手Zayden。（節目畫面）

Zayden唱出陳奕迅的《阿士匹靈》。

一向表現出色的黃洛妍Janees特別挑選了難度極高的《溝渠暢泳》，其超闊音域令現場多位評判感驚嘆，更讚在演出過程中展現了不同的音色和層次，JW都忍不住說：「我覺得你將這首歌變成你的版本，特別有原唱在你面前，其實是一個挑戰。低音再加上喊叫，是我聽過最好聽的表演。」而原唱泳兒就大讚Janees完全能夠駕馭這首歌，有自己的個人風格。

評判大讚Janees超水準演出。

JW更表示Janees的演出是自己看過最好聽的表演。（節目畫面）

《溝渠暢泳》原唱泳兒指Janees非常有個人風格。（節目畫面）

評判之一的舒文就表示Janees和Zayden的演出都想以瘋狂的狀態吸引到觀眾及評判，兩位都非常有力量，不過Janees就稍為技勝一籌：「你唱出一條小提琴線！有些位置有瑕疵，但我常說，如果你是全心投入表演，觀眾是不會介意那些瑕疵。」

舒文則讚Janees唱出一條小提琴線。（節目畫面）

另外，向來都有留意新一代歌手的校長譚詠麟則在微博出Post大讚Janees的演出，更上載了多張Janees的照片留言寫道：「聲夢2的Janees 無論：聲線、技巧及感情的操控都駕馭得很好👌聽她唱歌就好像坐着她駕駛的火箭車和她一起衝向太空👍👏💪 ​​​」而Janees亦立即在Instagram隔空感謝校長：「多謝譚校長鼓勵，Jan一定會繼續努力的！」

校長譚詠麟則在微博出Post大讚Janees無論技巧、聲線或感情都駕馭得非常好。（譚詠麟微博）

有不少網民看到演出後都忍不住留言大讚Janees超越了原唱泳兒，更指Janees唱歌幾乎什麼技巧都能駕馭得到：「強者中的強者！」、「真係神級既（嘅）演出。首先首歌已經係由節奏到旋律都係難駕馭，仲要加埋個極有唱功既（嘅）原唱，都仲可以唱出自己既（嘅）風格，其實真係超厲害。」、「目前咁多個舞台最震撼的一個，Janees真的做到我超越我！」。