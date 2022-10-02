聲夢傳奇2｜XiX大熱倒灶只奪第四Astor疑黑面　趙紫諾獲頒季軍

無綫音樂選秀節目《聲夢傳奇2》今晚（2/10）舉行總決賽，能夠打入最後五強的有任暟晴（Jasmine）、趙紫諾（Sabrina）、XiX、趙小婷（Pamela）和黃洛妍（Janees）。決賽將會分兩回合舉行，五強學員先各自挑選一首歌迎戰，評判及觀眾投票後，得到最高分數的兩位就能進入第二回合作最後對決。第三名的就奪得季軍，第四及第五位就獲頒優秀表現獎。

聲夢傳奇2｜任暟晴Jasmine擊敗Janees奪冠 樣靚聲甜獲封小全智賢

《聲夢傳奇2》最後五強。（節目畫面）

評判投票：

黃洛妍（Janees）：20

趙小婷（Pamela）：14

XiX：22

趙紫諾（Sabrina）：22

任暟晴（Jasmine）：21

經過觀眾投票後，奪得最高分數的XiX竟然跌至第四名，趙小婷（Pamela）就奪得第五名。今次以鋼琴自彈自唱的趙紫諾（Sabrina）就獲頒季軍，而黃洛妍（Janees）及任暟晴（Jasmine）就打入最後兩強。

而一向都冇輸過的XiX就奪得第四名，分別獲頒「優秀表現獎」。不過在頒獎時，XiX的隊長劉芷君Aster接過獎項竟然瞬間黑面，半點笑容也沒有。相反，Pamela就笑容滿面，形成極大對比。

經過評判及觀眾投票，任暟晴（Jasmine）與黃洛妍（Janees）打入最後兩強，分別以快歌《Bad Boy》及《瘋了》迎戰。最終由表現穩定的Jasmine奪得冠軍，與二軍的Janees只差0.57分！