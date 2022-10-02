聲夢傳奇2｜任暟晴Jasmine擊敗Janees奪冠　樣靚聲甜獲封小全智賢

無綫音樂選秀節目《聲夢傳奇2》今晚（2/10）舉行總決賽，能夠打入最後五強的有任暟晴（Jasmine）、趙紫諾（Sabrina）、XiX、趙小婷（Pamela）和黃洛妍（Janees）。全晚多有學員都施展渾身解數應戰，最終Jasmine憑穩定的表現在快慢歌都能夠以超班技巧，以0.57分擊敗大熱Janees。

聲夢傳奇2｜XiX大熱倒灶只奪第四Astor疑黑面 趙紫諾獲頒季軍

其實Jasmine自首集開始表現都非常穩定，聲線穩定之餘亦有感染力，就連Johnny Yim亦對她讚不絕口。有網民指Jasmine在決賽唱得最好，更表示Jasmine外貌與全智賢有幾分相似，加上樣靚聲甜，封為「Chantel 2.0」。

Jasmine人靚聲甜。（節目畫面）

Jasmine人靚聲甜。（節目畫面）

Jasmine先後坐擁ABRSM歌唱8級、及ABRSM鋼琴8級，本身熱愛音樂的她，曾參加至少十項學界或校內歌唱比賽，並獲得優異成績。她沒有像其餘參賽者般，將音樂作品上載到社交平台，似乎要待上舞台之際才看到她的不同面貌。

另外，Jasmine早前接受《香港01》訪問時，表示首次到商場出席拉票活動確實是嚇了一跳，並感謝一直支持自己的粉絲。提到節目其中一集，講到任暟晴功課超忙碌，有時候在練歌的時候更累到睡著了，任暟晴Jasmine坦言正值考試期非常大壓力，今早出席活動前已溫習了數小時，完成活動後都要回家繼續努力讀書。

Jasmine獻唱《玉蝴蝶》。（梁碧玲攝）

問到如何在參與節目和學業之間取得平衡，Jasmine直言如果要做自己喜歡的事就要作出犧牲：「可能同朋友出街少咗，或者自己鍾意煲劇就會少咗時間，因為我嚟咗唱歌。我係好鍾意做呢樣嘢，但我都要盡學生嘅本分。」更指功課非常忙碌，有時候更要做到凌晨3、4點。另外，問到選學科，自細學習古典樂的Jasmine就表示有想過修讀音樂科，但因為自己現在比較喜歡流行樂，故應該會挑選文科。