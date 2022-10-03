聲夢傳奇2｜任暟晴靠跳唱奪冠　用奇招練氣：係我最滿意嘅一次

無綫（TVB）音樂選秀節目《聲夢傳奇2》由任暟晴（Jasmine）、黃洛妍（Janees）和趙紫諾（Sabrina）分別奪得冠亞季軍。節目結束後三位都難掩喜悅的情緒。冠軍任暟晴（Jasmine）接受《香港01》訪問時說：「我比較滿意自己今日表現。」亞軍黃洛妍（Janees）則為自己臨場失準而感到意外。



無綫（TVB）音樂選秀節目《聲夢傳奇2》由任暟晴（Jasmine）（右）、黃洛妍（Janees）（中）和趙紫諾（Sabrina）（左）分別奪得冠亞季軍。（梁碧玲攝）

任暟晴續說：「今次係我所以排練，所有唱過嘅，最好，係我最滿意嘅一次。」她表示，平日在家排練得十分多，她說：「都算多，冇計過練幾多，但係今次算一次跳唱，我就一路喺屋企一邊跑步一邊唱歌，都好努力練，都跑成一個鐘。我唔識跳唱，所以為咗個穩定性就要一路跑一路唱。」

《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴。（梁碧玲攝）

《聲夢傳奇2》雲集了香港的著名音樂人，會不會考慮簽唱片公司？黃洛妍笑言：「我唔知點樣搵佢哋，哈哈。」任暟晴說：「我都唔知點操作。」黃洛妍直言，自參加比賽那一刻開始，就決定要在樂壇上闖一番事業，她說：「無論結果係點，我都會繼續做。」

《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍。（梁碧玲攝）

任暟晴則表示，她會學業、歌唱事業兩邊都兼顧。她說：「喺學校做晒要做嘅嘢，跟住就返嚟做。」她直言，家人只要求她讀好書，那麼就可以繼續發展歌唱事業。她說：「佢哋係as long as我manege到讀書，他哋會畀我繼續。」

任暟晴、黃洛妍。（梁碧玲攝）

恭喜晒！任暟晴、黃洛妍。（梁碧玲攝）

黃洛妍大熱倒灶，她說：「好似好多人期望，但係我又令佢哋失望，而我人生就係最怕令人失望，反而呢樣嘢有啲失落。呢次對我都係好好經驗，因為我基本上未試過會失準。」在旁的任暟晴也附和，說：「真，呢個我可以擔保。」