聲夢傳奇2｜Gin Lee李幸倪寄語學員名次只是其次：旅程都好漫長

無綫音樂選秀節目《聲夢傳奇2》昨晚（2/10）舉行決賽，分別由任暟晴（Jasmine）、黃洛妍（Janees）、趙紫諾（Sabrina）奪得冠亞季。導師之一的Gin Lee李幸倪接受《香港01》訪問時表示十分感觸。



《聲夢傳奇2》導師之一，Gin Lee李幸倪。（梁碧玲攝）

Gin Lee李幸倪說：「旅程都好漫長，當中會覺得有辛苦時間，同學員亦都經歷好多，眨吓眼又決賽。由第一日見到而已，見住佢哋愈嚟愈有明星相，有星味，覺得佢哋成長咗好多。陪佢哋喊，陪佢哋笑，亦都鬧過佢哋，亦都同佢哋講咗好多自己嘅事。我喺佢哋身上都獲益良多。名次分數唔重要，但係要make sure自己好多年後睇返都唔會有遺憾，呢個先最重要。」

無綫音樂選秀節目《聲夢傳奇2》昨晚（2/10）舉行決賽，分別由任暟晴（Jasmine）、黃洛妍（Janees）、趙紫諾（Sabrina）奪得冠亞季。（梁碧玲攝）

她續說，在導師的過程中，發現要和他們溝通的話就要代入他們年齡去想，她說：「有時會唔記得咗佢哋係小朋友，講完一輪係用一個大人角度同佢哋溝通，但係唔記得佢哋得13，14歲，佢哋明唔明我講咩？跟住就要用返佢哋語言去溝通。」她表示，透過這個節目令她學會與年輕人溝通，也更了解了他們的思想和文化。可想而知，Gin Lee李幸倪做導師不單止「拍節目」，而是真正用心地教導每一位學員。