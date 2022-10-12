Selena Gomez紀錄片揭露脆弱一面　大談換腎經歷︰很感激我還活著

迪士尼童星出身的Selena Gomez一直發展順利，但近年經歷了腎臟移植手術及患有心理疾病。Apple TV+昨日（11日）發布了紀錄Selena沉澱6年出情緒陰霾的紀錄片《Selena Gomez：聽聽，最真的我》（Selena Gomez: My Mind & Me）預告，以第一身剖白她的精神健康歷程。

紀錄片《Selena Gomez：聽聽，最真的我》即將於11月4日在Apple TV+上架。（Apple TV+）

Selena Gomez在紀錄片中展示脆弱一面。（Apple TV+）

坐擁2.1億首單曲銷量、音樂串流量全球積累超過 450 億次，從小以演員身份出道的 Selena Gomez 至今已成為了獨當一面的巨星，然而當她再準備創新高峰時，一個意想不到的轉折將她拉進黑暗幽谷。紀錄片由Alek Keshishian執導及監製，並以最真實且私密的角度，揭露Selena Gomez如何走過這個長達6年的抑鬱與焦累低潮。

Selena近年經歷了腎臟移植手術及患有心理疾病。（預告畫面）

紀錄片中亦有Selena與病魔戰鬥的畫面。（預告畫面）

紀錄片中亦有Selena與病魔戰鬥的畫面。（預告畫面）

預告片中，不施脂粉的Selena一度哭訴：「我從小就在工作，其實我不需要極度出名。但我知道當我仍在這一行，我必須利用名氣去做好事。」她更披露自己從小便缺乏自信，被問及最大的心理障礙，她坦言：「我覺得自己不夠好。從小到大，我都被這個想法支配著。」

Selena指經歷大病後讓自己對人生有新的看法。（預告畫面）

康復後Selena 找到走出低谷的方法，並善用自身影響力領導各種倡議運動，喚醒大眾對精神健康的關注。（預告畫面）

Selena於2017年因紅斑狼瘡症復發，需要接受高風險的換腎手術，開始艱辛的治療過程令她感到非常痛苦，慶幸有家人、朋友及粉絲的支持才能踏出困難的一步，坦言：「很感激我還活著。」康復後Selena 找到走出低谷的方法，並善用自身影響力領導各種倡議運動，喚醒大眾對精神健康的關注：「與人聯繫讓我感到快樂。我會用盡方法去幫助其他人，因為這讓我不單單想著自己。」紀錄片將於11月4日在Apple TV+全球推出。