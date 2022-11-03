陳凱詠Jace遭環球踢入雪櫃　下年年中約滿即劈炮

現年28歲的陳凱詠（Jace）一直被外界視為下一位樂壇小天后，可是今年四月推出完單曲《Long D》後卻未有新歌，近日便有消息指她正被公司雪藏，而她本身下年年中約滿後亦會告別環球。其實Jace今年工作量、歌曲產量亦明顯下滑，除了廣告和亮相節目，只有網上音樂會《MUSICATION – Jace Chan》、舞台劇《隔離童話集》，以及分別為馮允謙及林家謙演唱會擔任嘉賓，後者因撞正《隔離童話集》而要錄影以隔空形式登場。對此，《香港01》記者曾向環球唱片（大中華區）董事總經理黃劍濤（Duncan）查詢，惟對方暫未回覆。

陳凱詠遭公司踢入雪櫃吽到下年 環球：祝福Jace未來有更好發展

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說起來今年都算是環球的「地震年」，除了陳慧嫻轉會過檔英皇之外，李幸倪（Gin Lee）亦約完離巢，早前她接受《香港01》便解釋原因：「喺呢間公司都八年時間，可以話係一個好Comfortable嘅狀態，一個舒適圈。既然就嚟完約，掙扎咗好耐，要繼續喺自己舒適圈，定係試下唔同嘅嘢，呢個決定都唔易做……要離開都要面對唔同Challenge，希望趁年輕攞多少少勇氣出嚟，再睇下自己有咩突破，純粹想睇下呢一刻仲有啲咩可以令到自己好驚喜，最緊要無悔。」