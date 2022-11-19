Dear Jane演唱會｜「NJ孖寶」下年出道？　女女發燒Tim冇影響心情

樂隊Dear Jane一連三場的《What’s Happening Live 2022》昨晚（18/11）於西九竹翠公園正式開鑼，四子帶來多首大熱作品包括《只知感覺失了蹤》、《經過一些秋與冬》、《人類不宜飛行》、《哪裡只得我共你》，《不許你注定一人》等，全場多次大合唱氣氛High爆。他們於騷後接受訪問時高呼興奮，亦非常期待明天第二場的來臨，主音Tim說：「以為出嚟要叫啲人起身，點知大家企足全場，係正嘅。喺室外冇回音嘅地方，都聽到大家嗌住同我一齊唱，真係感動，最開心係見到所有觀眾都開心，have a good time已經好滿足。」



Tim表示聽到觀眾跟住一齊唱，開心又感動。（陳順禎攝）

演唱會期間，有觀眾不斷大叫「Howie唱歌」，阿Tim提議他明天可以唱多兩首，Howie笑言：「我呢啲咁嘅聲唱一隻就啱㗎啦，唱多隻就會開始走，有啲驚嘅。希望隊友Jackal同Nice都可以有一隻solo嘅歌，我覺得好玩。演唱會又可以有多啲variety，我主要都係彈結他，如果我唱一首半首，畀個variety人，開心啲個騷。」而Jackal和Nice又組成「NJ孖寶」唱出《身體語言》，觀眾睇得非常開心，二人表示：「等咗好耐啦，終於出道」，Nice笑指：「今日邀請到前輩艾粒做嘉賓」，Howie反問並補充：「直接挑戰艾粒地位？（Nice：唔敢當，效法啦）唱片公司老闆講，如果佢兩個出嚟唱歌有氣氛，每晚都好氣氛嘅話，就幫佢哋出首單曲，佢哋好賣力㗎。」Tim：「23年新人組合」。

「NJ孖寶」表演落力，有機會成為事實2023年新人組合？（陳順禎攝）

Tim的太太楊洛婷（Rabeea）與一對仔女在開騷前到達，逗留約15分鐘後，Rabeea透露因女女發燒故提早離場。Tim透露女女有少許發燒，但狀態良好：「入到嚟（後台）玩嘅時候，我老婆問『佢係咪有少少㷫』，我摸下佢額頭，個感覺係㷫嘅，小小囉，安全啲就不如返屋企先，過兩日再嚟睇。（會唔會影響自己心情？）唔會呀，小朋友係會咁㗎啦，我啲咁嘅父母（笑）。OK嘅，OK嘅，我個女係紮實、健康，高大，所以我完全唔擔心。」

Dear Jane演唱會全場多次大合唱 主音Tim勁感動：Love You Guys

Dear Jane於騷後接受訪問時高呼興奮，亦非常期待明天第二場的到來。（陳順禎攝）

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