Gareth T.湯令山承諾同姜濤互做嘉賓　邀Day表演驚女友嬲私下冧返

歌手Gareth T.（湯令山）一連三場九展Star Hall《November Rain 2022》昨晚（20日）尾場，Gareth騷後受訪自認第二場表現最佳，今次操Fit自己令人眼前一亮，Gareth稱不是刻意練大隻，「純粹跑多好多步、打多好多拳，因為我知道做一場演唱會嘥好多力，要做多啲Physical Training。」因要開騷而比平時食得更清淡，如今完騷後最想食漢堡包。

Gareth T.為開騷更努力健身。（梁碧玲 攝）

Gareth尾場照舊抽卡片答問題，一見問題卻臉色一變拒答，Gareth笑說因問題「唔出得街」。女友Moon Tang（鄧凱文）做足三場嘉賓，早前公開指最鍾意Gareth夠矮，Gareth搞笑道：「矮我係接受嘅，但問題係佢都咁矮都話鍾意我矮係咩事？」但問到最鍾意女友哪點，Gareth即指也是鍾意她夠矮。

女友Moon Tang（鄧凱文）做足三場嘉賓。（梁碧玲 攝）

談到邀請COLLAR成員Day（許軼），Gareth承認有些少驚女友嬲，不過Moon出心出力，問如何感謝對方，Gareth稱私下會哄女友多謝，但如何哄是秘密。另外衛蘭衛詩在台上主動獻吻，Gareth稱不是安排，當下心情緊張卻幾開心，「之後可能會將（獻吻）張相轉做我Wallpaper。」

Gareth T.好型。（梁碧玲 攝）

至於姜濤突然因傷無法現身，Gareth稱唯有諗一個特別的方法令姜濤都可參與其中：「尾經留到最後畀大家一個小驚喜。」Gareth又指下次會任彼此的演唱會嘉賓的承諾是真。

姜濤突然因傷無法現身，Gareth當場致電給對方。（梁碧玲 攝）

好兄弟Tyson Yoshi（程浚彥）最近疑似大呻商台未有邀請他到叱咤記者會，投票頁面上頭像又離奇消失，Gareth指不便回應，但睇到新聞覺得幾好笑，「我上網見到個Post都笑咗一笑，話癲喎Tyson哥哥。」

Gareth指睇到Tyson Yoshi新聞覺得好笑。（梁碧玲 攝）

Tyson Yoshi再次擔任嘉賓。（梁碧玲攝）

點撃睇入場欣賞Gareth T.湯令山演唱會觀眾：