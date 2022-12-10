陳奕迅自爆3年前取消演唱會胡思亂想 ：瞓覺之前驚第日起唔到身

陳奕迅（Eason）相隔9年終於再度登上紅館舞台，於今晚（9日）假紅館舉行一連25場演唱會《陳奕迅 Fear and Dreams香港演唱會》的頭場。去到尾段，在唱出《幸福摩天輪》時，Eason避免觸電而將耳機暫時脫下抹汗，聽到現場歌迷瘋狂尖叫幾十秒時，Eason即冧爆表示：「我好想錫晒你哋！」

唱完29首歌後，Eason終於講嘢，並直言最想感謝歌迷，最重要是與大家共聚：「年紀大咗，好容易喊。」更90度鞠躬向歌迷致謝。Eason提到入行以來都密密工作，幾乎沒有時間去思考太多，而2018年開始構思這個演唱會，無奈2019年演唱會取消，便自那時開始日思夜想何時才能重啟演唱會，一心只想完成演唱會便愈諗愈驚，更擔心到瞓覺之前會擔心自己第二日起唔到身，笑言：「如果真係起唔到身，我有咩要交帶呢？電話password使唔使要話俾邊個聽呢？銀行啲錢點呢？捐咗佢定俾邊個？冇乜錢架我。」並想到唯一辦法就是唔好再諗：「我以前就覺得唔關我事，我淨係唱歌啫，其實我都依加都唔知到件衫點解係咁，靚唔靚係你哋講嘅啫，你同唔靚其實我冇所謂，係咪先，最緊要仲郁得咋嘛！」

陳奕迅在Encore唱了〈遊離份子〉

當Eason唱完快歌Medley落台後，現場歌迷瘋狂大叫Encore嗌足幾分鐘。最終Eason換上綠色T恤唱出《遊離份子》，為頭場劃上圓滿句號。