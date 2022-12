網民票選最愛十首陳奕迅hit歌 《浮誇》只排第四

陳奕迅今天舉行《Fear and Dreams》演唱會,門票一出即一掃而空。

陳奕迅《Fear & Dreams》演唱會今晚舉行,Eason Hit歌眾多,早前音樂平台JOXX舉行了一個投票,呼籲歌迷在100首歌曲中,選出三首最愛歌曲,再從票數選出100首歌排名,不少得獎多台冠軍歌當然榜上有名,但原來不少耳熟能詳的經典歌曲,雖然未在樂壇上得到獎頂,但仍受粉絲喜愛,尤其第一名,原來當年在排行榜成績一般,20年後的今日終成歌迷心目中的最愛,排名如下:

第十位 《是但求其愛》



由林家謙作曲、監製,小克填詞,旋律簡單,有內容的歌詞,配合陳奕迅的歌聲已很吸引,探討愛情中各人的身份,歌曲一開首兩句歌詞「若愛是但求開心 我問 要不要求其傷心」已令人回味無窮。

第九位 《歲月如歌》



03年TVB電視劇《衝上雲霄》主題曲,當年劇集最高收視去到37點,亦令《歲月如歌》超級入屋,而Eason亦在劇集中客串了兩場戲,其中一幕最經典,是在機場遇到Sam gor (吳鎮宇飾),陳奕迅在劇中飾演自己,他在劇中問Sam gor ,「其實我都想問㗎,你呢個年紀嘅長輩,會對我首《明年今日》會點睇?」 這一幕更成為陳奕迅電視劇的經典。

第8位《Shall We Talk》



2001年收錄於《Shall We Dance? Shall We Talk》大碟入面,這首歌曲當年是全碟唯一一首四台冠軍歌曲,在商台更奪得兩周冠軍,在叱吒專業推介 ,叱吒十大奪得第六位,

第7位《孤勇者》



手遊《英雄聯盟:雙城之戰》主題曲,在內地非常之受歡迎,更有累積超過十億的播放量,更成為內地小學生的兒歌。

第六位《明年今日》

收錄於2002年《The Line-up》大碟入面,《明年今日》在樂壇成績非常突出,成為TVB〈十大勁歌金曲-金曲金獎〉、港台中文金曲〈全球華人至尊歌曲〉,歌詞亦是失戀人仕的良藥,「人總需要勇敢生存,我還是重新許願 例如學會承受失戀」「但願能認得出你的子女,臨別亦聽到你講,再見」當年或現在卡拉ok必唱,失戀那位更要拿著咪重複唱十次才肯放手。

第五位 《富士山下》



收錄於2006年《What's Going On...?》大碟,此曲亦拿下四台冠軍,在港台更奪得兩周冠軍,歌詞說的是放下,一段感情該放手的時候,就該放下,「誰都只得那雙手靠擁抱 亦難為你擁有 要擁有必先懂失去怎接受」

第四位《浮誇》

收錄於2006年《U87》大碟入面,當年一出技驚四座,Eason唱歌功力全開,到現在仍有不少唱得之人挑戰這首歌,好像是一次考試,誰能駕馭這首歌就代表是有唱功,有傳這首歌原名是《Depression》,是作曲人江志仁 (C. Y. Kong)為了紀念好友張國榮而寫的,靈感來自他在新聞中得知張國榮自殺的消息,當時Eason亦想填詞,而最後交給黃偉文,他就以一個小人物一直鬱鬱不得志作為歌曲的故事。

第三位 《陀飛輪》

這首歌相信是不少Eason粉絲的最愛,黃偉文寫給Eason的男人四部曲,《人車誌》《葡萄成熟時》《沙龍》《陀飛輪》,隨著年紀漸大,對時間流逝的感慨,物質並不是人生最重要的事情,人遇人之間的感情才是無何取代,雖然不是K歌,但歌曲言之有物,是不少男仕至愛歌曲。

第二位《葡萄成熟時》

雖然是歌迷票選第二位歌曲,但樂壇成績不似預期突出,只奪得商台及港台第一位,受歌迷歡迎的原因,或許是歌詞刺中每一位曾經在愛情很努力但最後失敗的人,「當初的堅持 現已令你很懷疑 很懷疑 你最尾等到只有這枯枝」「日後 儘量別教今天的淚白流 留低擊傷你的石頭 從錯誤裡吸收」表面說的是愛情道理,其實人生也一樣,總會遇到吃力不討好,無論多努力都失敗的情況,但只要堅持、從每次失敗汲取教訓,成功總會來臨。

第一位《單車》



這首歌大部份人都覺得是歌頌父愛,但Wyman兩年前在IG交待了《單車》的故事,原來歌曲是對父親的控訴。「一直莫名其妙地喜歡單車(和電單車)。後來才想起,一年班的時候,試過摟著父親的腰騎電單車去海灘。那是我生命裡面唯一的一次擁抱他,也是唯一的一次比較實在地覺得,爸爸可能是真的愛我的。」



這首歌收錄於2001年《Shall We Dance? Shall We Talk!》大碟入面,雖然這首歌大家耳熟能詳,就算不是Eason粉絲亦都一定聽過,但在樂壇成績一般,在商台,港台只得中遊位置,但証明一首歌成功,獲獎是當刻愉快,如果能夠經歷時間考驗,令人百聽不厭,事隔20年仍然在playlist細味,成為永恆經典,才是一首好歌。

