吳若希演唱會｜澄清樂小姐冇嬲關係似母女　反應好計劃再加開巡迴

吳若希（Jinny）演唱會昨晚（11/12）圓滿結束！演唱會有笑有淚，以歌曲總結了她入行多年來的經歷之餘，也與樂迷分享了她的人生點滴。演唱會後吳若希接受《香港01》訪問，她直言今次演唱會雖然未達100分滿分，但也有98分，並希望在將來的日子中再次與樂迷見面。



吳若希（Jinny）演唱會圓滿結束！（梁碧玲 攝）

她說：「估唔到自己一上台已經感動咗，聽到台下歡呼聲就已經熱淚盈眶。最唔滿意嘅地方，我覺得自己太容易喊，所以有兩首歌想重新再唱，因為有半首都喊緊，我覺得有少少對觀眾唔住。」

吳若希（Jinny）感動到喊。（梁碧玲 攝）

當時台下有聽眾開玩笑地大叫「回水」，原來吳若希也聽到，她說：「哈哈，喊到只係唱半首，下面有觀眾大叫『回水！』哈哈哈，希望有機會（再唱）啦，點都會補償到大家嘅。」為什麼不多開幾場？她直言想再準備充足一些，她說：「再開嘅話希望聲色藝都全。」表示想學識跳唱之後再表演給樂迷欣賞。

鍾柔美（Yumi）做吳若希（Jinny）演唱會嘉賓。（梁碧玲 攝）

鍾柔美（Yumi）做吳若希（Jinny）演唱會嘉賓。（梁碧玲 攝）

鄧麗欣錄了一條短片給吳若希。（梁碧玲 攝）

「何文田鄭伊健」黎諾懿被臨時拉上台做嘉賓。（梁碧玲 攝）

她又笑言今次演唱會是補擺酒席，所以台下的觀眾是去參加婚宴，門票則是「畀人情」。她說：「所以今次所有觀眾都係我嘅親朋戚友。」有沒有打算開紅館演唱會？她回答：「冇呢個打算，從來都沒有...我覺得慢慢嚟啦，我覺得開紅館成個配套都要多好多，首先我要進軍呢個跳唱歌手先！」記者提議倒不如下次開棟篤笑，她又竟然說好。她說：「反而棟篤笑我有信心多啲！即係呢個人太鍾意廢噏，今日度咗好多嘢出嚟大家都冇反應，反而隨口噏嗰啲大家又會感同身受。」

伴舞嘅小朋友「巧打`意」。（梁碧玲 攝）

演唱會她表示初戀男朋友也有到場，老公不會呷醋嗎？她回答：「佢喺我Facebook留言，所以我知佢會嚟。唔驚老公呷醋呀，冇乜嘢喎，佢哋見過啦。」

吳若希（Jinny）演唱會仔仔女女都有捧場。（梁碧玲 攝）

不少藝人到場睇騷。（梁碧玲 攝）

早前樂易玲（樂小姐）表示吳若希是「吳知死」，她在訪問亦解畫，表示與樂小姐就似是母女一樣。她說：「樂小姐絕對係一個阿媽嘅角色嘅存在，做得經理人成日都話有阿媽嘅感覺，永遠都係口硬心軟。我同樂小姐相處都係咁，成日話我『吳知死』但係轉過頭我話『樂小姐~』佢又會『好啦好啦』咁樣。當然，就算佢話我都好，大家都知道個關係唔係惡劣嘅關係，大家都係講笑，同埋吳若希都唔係一個認真講嘢嘅人，哈哈，冇認真講嘢過，其實樂小姐都好鍚我。」

樂小姐拉大隊支持。（梁碧玲 攝）

吳若希坦言，樂小姐在演唱會支持了她很多，甚至是第一個建議她開演唱會的人。她透露，之後會和樂小姐商討關於中國內地再開演唱會的事宜。她說：「內地騷佢係第一個推手鼓勵我去開騷，所以今次騷都係佢主動幫我安排。其實嚟緊有plan，樂小姐已經約咗我嚟緊慢慢安排喺唔同地方走唔同場次，做一個巡迴，暫時個plan都係內地為主，都可能會喺馬來西亞、星加坡、美加呢啲地方。」

訪問中吳若希hard-sell自家紙巾品牌，好好笑。（梁碧玲 攝）

打趣問到吳若希於演唱會台上喊了很多次，是不是借機宣傳她和老公「何生」的紙巾品牌，她就笑說：「哈哈哈哈，今晚喺喊嘅原因，係本身真係容易喊，但係我覺得喊嘅時候有一張非常柔順柔軟嘅紙巾，呵護自己嘅臉部肌膚，係好緊要，所以我哋挑選紙巾就要挑選一啲唔會甩粉同埋有厚度，5層嘅紙巾......」臨場都可以想到一整段宣傳對白，吳若希的「廢噏」功力真是十分深厚。