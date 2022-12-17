蕭正楠18年後再拍MV　將新歌獻給亡父：想告訴他一切也安好

蕭正楠（Edwin）日前為新歌《小小大人物》拍攝MV，原來他對上一次拍MV已經是18年前嘅事。 Edwin說 : 「雖然我平時成日拍劇，但唔知點解今次拍MV前一晚真係有啲緊張，緊張到瞓唔着，我諗係開心到瞓唔着。」

Edwin蕭正楠拍MV。

今次MV導演找來一個小朋友扮演Edwin的童年，也是代表他入行時候的初心，入行後遇到很多困難及挫折，Edwin就演繹入行以來幫忙過他的人。Edwin又說：「真的沒想過相隔咁耐之後，可以再有機會入錄音室錄一首自己嘅新歌，真係好Amazing呀。能夠有呢首歌要多謝TMG，其實係我膽粗粗去問CEO可唔可以幫我出一首入行二十周年嘅歌，竟然一問即刻答應，就係咁成就了這件事嘅發生啦。」

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Edwin也好感激作曲嘅伍仲衡同填詞嘅徐繼宗寫咗一首咁感動嘅歌給他，這首歌是他入行2廿後送給他在天上的爸爸的歌，他說 : 「我很想告訴他，他的兒子現在雖然不是一個什麼大人物，但都算是一個小小大人物，因為已經擁有自己的家庭和事業，一切也安好。」他再說：「記得錄音當日，喺錄音室錄完聽返嘅時後我都聽到眼濕濕，令我最感動嗰句係『不再遇見／也會望見／複印着你／有我的臉』，真係忍唔住。」