ONE PROMISE宣布解散　結他手天衡認錯：傷害咗身邊錫我嘅兄弟

樂隊ONE PROMISE昨日（13/1）突然宣布解散，並在社交平台公布消息：「好遺憾同大家宣布ONE PROMISE正式解散，因各人理念不同， 我哋冇辦法行落去，多謝大家一直對我哋嘅支持同埋陪伴。」而其所屬公司環球唱片回覆傳媒時表示：「感到可惜及遺憾，公司尊重ONE PROMISE四位成員的決定。」事出突然，不少歌迷深感驚訝和可惜：「拎完獎就解散，好可惜」、「唔係話明年見咩？」



樂隊ONE PROMISE突然宣布解散。（IG圖片）

直到昨天晚上，ONE PROMISE結他手天衡在IG上載黑圖並向成員們道歉：「記得我哋四個曾經講過，希望夾band夾到80歲。今日呢個夢幻滅咗。犯咗錯，傷害咗身邊錫我嘅兄弟，任性同埋魯莽破壞咗我生命中一樣好重要嘅野。上咗代價嘅一課，令我清清楚楚見到自己嘅不足同缺陷，亦再次知道人哋對我好唔係必然。由零到一發生嘅所有嘢，我一定唔會忘記。多謝一路上曾經支持同埋幫過我哋嘅人，我衷心感激。三位兄弟，對唔住，我會記住我哋並肩作戰嘅日子。」最後，他引用《明年見》的歌詞寫上：「疲倦暫且退下來，停頓或者最合宜現在」，而帖文的留言功能亦被關閉，不少歌迷表示尊重四子的決定，並祝福他們各人往後發展順利。

ONE PROMISE結他手天衡向成員們道歉。（IG圖片）

ONE PROMISE結他手天衡在IG上載黑圖並向成員們道歉。（IG截圖）

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