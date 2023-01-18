樂壇核數師｜Shakira新歌狂串舊愛碧基低質　MV上架3日過億點擊率

踏入2023年，有不少歌手已經推出新歌，而獲得樂迷及網民關注的，就是拉丁天后Shakira出新歌《Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53》「Diss」爆前西班牙國腳舊愛碧基多次出軌，更令她。新歌MV上架兩日速吸9200萬點擊率，打破了YouTube紀錄，歌曲更立即登上全球排行榜Top 50的第二位。

Shakira出新歌《Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53》「Diss」爆前西班牙國腳舊愛碧基多次出軌。（IG圖片）

Shakira與碧基自2010年南非世界盃開始戀情，兩人相愛12年並育有兩個兒子，但沒有正式結婚。去年6月Shakira在社交平台宣布跟碧基分居，而西班牙傳媒就爆出碧基出軌斷正，分手後碧基就公開了女學生小三Clara Chia的戀情。

兩人的戀愛故事曾經成為一時佳話。（Getty）

今次Shakira的新歌名為《Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53》，整首歌的歌詞瘋狂串爆出軌斷正的碧基。歌詞極為到肉，除了指控碧基經常將冠軍放在口邊，但每次自己需要碧基的時候，他卻展露出最壞的一面。Shakira更以「你把勞力士換成了Casio」、「你把一輛法拉利換為了雷諾Twingo」，來諷刺碧基寧願揀低質素的新歡而拋棄高質素的自己。

Shakira不留情面地Diss爆前度碧基。（MV畫面）

有大批網民及樂迷都支持Shakira。（MV畫面）

Shakira更暗示碧基不顧家，而自己卻付出了許多，出軌一事不僅令Shakira與兩個兒子連日被狗仔隊追訪，還令她捲入逃稅風波。另外，作為足球員，碧基經常做Gym操肌，不過Shakira就認為碧基應該操練腦袋而不是肌肉。最後，Shakira透過歌詞表示就算碧基哭著要復合，都一定會拒絕。

Shakira透過歌詞嘲碧基「冇腦」。（MV畫面）

聽完Shakira新歌後，碧基似乎不介意被嘲諷，更日前在節目上表示已為自己創立的七人足球聯賽與Casio做贊助商，更親自戴上Casio手錶自嘲一番。另外，在過去的周日碧基有特別駕駛一架雷諾Twingo去看球隊比賽，碧基的舉動獲網民大讚搞笑。

碧基親自戴上Casio手錶自嘲一番。（片段畫面）

仲特別駕駛雷諾Twingo。（Twitter）

另外，有不少樂迷都好奇今次與Shakira合作的Bizarrap究竟是誰。其實年僅20歲的Bizarrap是來自阿根廷的DJ兼製作人，充滿個人風格的節奏感讓Bizarrap成為樂壇新寵，出道三年已跟Ed Sheeran合作，而歌曲《Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52》一直登上Spotify、Apple Music等串流平台排行榜的冠軍位置。