中年好聲音｜翻唱梅艷芳單立文聽到皺眉　竟批梅姐唔係個好歌星？

TVB真人騷《中年好聲音》前晚（21日）播出第八集，參賽者今集要挑選一首影視金曲，其中有參賽者挑選了「梅姐」梅艷芳的歌曲作比賽歌曲，過去與梅姐曾經有過交情的「豹哥」單立文作為本集星級評審之一，聽參賽者演唱歌的時候聽得份外認真，然而，他在給評語的時候竟然公開批評梅姐「唔係一個好歌星」？



梅艷芳的《抱緊眼前人》是劇集《大鬧廣昌隆》中的主題曲。（《中年好聲音》影片截圖）

港姐冠軍曹敏莉的妹妹曹敏寶過去的演出都被讚有不錯的水準，因此每次出場都備受期待，今集她選擇了劇集《大鬧廣昌隆》中的主題曲、由梅姐演唱的《抱緊眼前人》，雖然最終得到76分不錯的分數成功晉級，但台下的豹哥卻一直聽到皺晒眉，最終給出的分數亦遠遠低於其他評審給的分數，全因為他覺得曹敏寶的演繹與梅姐的演繹仍然有很大的距離：「阿梅係我嘅朋友啦，阿梅唔係一個好歌星，pitch（音準）啊咩啊未必係好好，但係佢畀到人一種魔力，引導你去聽一隻歌，佢能夠用佢嘅歌喉去表達到佢嘅感覺出嚟。」豹哥認為曹敏寶沒有梅姐的那種魔力：「Sorry你今日係冇嗰種魔力帶動我聽你唱歌，氣都係唔夠，咁慢嘅歌可以推番快少少，OK？」

豹哥一直聽到皺晒眉。（《中年好聲音》影片截圖）

豹哥給出的分數比較低。（《中年好聲音》影片截圖）

豹哥過去與梅姐有交情。（《中年好聲音》影片截圖）

點擊睇睇豹哥點講：

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肥媽亦覺得聽梅艷芳唱歌舒服得多：「敏寶係緊張首歌，每一粒音又驚走音，所以你突然插咗喺好多地方換氣，反而仲清晰聽到你唞氣。」伍仲衡亦批評她的演繹只有技巧：「其實呢首歌喺旋律上起伏比較細，比較窄嘅歌真係好需要人生閱歷去傳遞信息，但呢首歌你做唔到，因為佢個感覺唔係靠技巧去唱出來，係要靠歷練、閱歷，我覺得你係未有。」

曹敏寶得到76分，但有不少評語都是批評居多。（《中年好聲音》影片截圖）

事實上，豹哥過去曾與梅姐傳過緋聞，有指兩人於八十年代因同樣愛好音樂而互生情愫，但戀情僅維持了半年，就因聚少離多、性格不合而分手。雖然兩人多年來未有承認過戀情，不過豹哥於2016年於《娛樂3兄弟》中亦最終鬆口，不但大讚梅姐勤力，又樂於助人兼堅持自己的看法，被問到「你同梅姐一齊嘅時候開唔開心」時更終於鬆口表示：「你話如果唔開心，咁喺埋一齊做咩先？佢啱啱唱《壞女孩》嘅時候，佢起步遲又唔想保持低調，基本上都冇咩時間咁認真相處見面，所以我都唔想再講太多。」梅姐過去曾經講過自己生命中五個最重要的男人，其中一個就是單立文：「單立文浪漫、倔強，個性很強，他的相貌也是非常英俊瀟灑。」