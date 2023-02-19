梁詠琪演唱會｜陳蕾世一變粉絲　貼Busking舊片力證係鐵粉

梁詠琪（Gigi）演唱會昨晚（18/2）第二場，請來陳蕾做嘉賓並合唱3首歌，又讚她「陳蕾世一！」平日霸氣的陳蕾頓時化身小粉絲，自爆以前Busking已經常演唱Gigi作品，甚至連冷門歌都識，可能比Gigi更熟悉其作品。



梁詠琪（Gigi）一連3場的《時間遇上我們》演唱會，昨晚（18/2）第二場，請來陳蕾做嘉賓，兩人合唱《嫌棄》、《相信一切是最好的安排》和《膽小鬼》共3首歌。Gigi指兩人結緣於電影《骨妹》，當時沒對手戲，只覺得陳蕾好靜好怕羞，但後來發現她的作品好好聽，才憶起大家曾經一齊拍戲。Gigi強調真心欣賞，並曾上網搜尋陳蕾的作品，「我唔係是是但但請個人嚟（做嘉賓）㗎！」

梁詠琪（左）個唱請陳蕾做嘉賓，表示自己不是隨便請個人，是真心欣賞陳蕾。（資料圖片）

獲公開激讚的陳蕾連聲多謝，並表示為觀眾成功爭取不屬歌單之內的一晚限定合唱版《膽小鬼》，這是她8年前Busking時經常自彈自唱的作品，能在這舞台跟Gigi合唱，別具意義。

Gigi大讚陳蕾自己作曲作詞好犀利，更跟她說：「陳蕾世一」，Gigi特別挑選了一首自己很喜歡的陳蕾作品《相信一切是最好的安排》合唱，平日霸氣的陳蕾忽然變成小粉絲，自爆好耐之前已經聽Gigi的作品，有過前一晚張敬軒在台上指「97年睇Gigi演《初戀無限Touch》」的經驗，Gigi豁出去說：「好耐好耐好耐之前吖嘛。」台下觀眾馬上爆笑。陳蕾又說，之前上網見到Gigi翻唱《相》已經很開心，想不到能合唱。

為引證自己是「天字第一號」鐵粉，陳蕾在台上說：「剛才喺台後化妝，我直情可以跟住你今晚個rundown去唱，一路唱一路開聲，同埋我聽得好偏，有啲歌我都唔知你記唔記得，好少聽你唱，例如《湖水》、《緊急的眼淚》。基本上Gigi嘅歌我都識，做嘉賓完全冇壓力，只需要簡單背一背歌詞，可能我仲熟過你本人，哈哈。」

陳蕾自稱是「天字第一號鐵粉」，隨時比Gigi更熟悉其金曲。（資料圖片）

Gigi比前一晚唱得更放更投入，歌迷亦更為熱情。當Gigi獻唱《I'll Be Loving You》時， 全場歌迷一起開著手機燈，全場一片燈海。快歌環節Gigi主動提議大家企起身，除了老公Sergio和女兒Sofia落力支持，一眾星級好友包括鄭中基與太太余思敏帶同仔女全家捧場、張繼聰謝安琪夫婦、柏安妮與女兒Natalie、余香凝、曾比特、文念中等，以及歌迷都一呼百應，跟著Gigi一起邊跳邊唱《出走地平線》、《25》、《我鍾意》以及《好時辰》。

Gigi老公Sergio與女兒Sofia超投入力撐Gigi。（資料圖片）

緊接獻唱《灰姑娘》時，全場一起大合唱，場面感動。昨晚唱畢最後一首歌《愛自己》後， 觀眾拒絕離場不斷嗌Encore，最後Gigi再次走上舞台，獻唱《他喜歡的是你》，還向現場觀眾連環送上飛吻，為第二場演唱會完美作結。

演唱會後，陳蕾在社交平台貼相，又笑稱自己著了高踭鞋仍然跟Gigi身高差一截，她又分享自己多年前Busking唱《脆小鬼》的片段，留言：「呢排喺咁聽返《緊急的眼淚》同《湖水》，再回想返自己好多年前，當時仲未有自己歌嘅時候，我嘅演出最鍾意唱嘅兩首歌就係《膽小鬼》同《魔幻季節》，所以今日能夠喺紅館嘅舞台同Gigi一齊唱《膽小鬼》真係成就解鎖。開心！」