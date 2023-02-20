梁文禮狠批衫醜唱功差　梁詠琪：我承認有好大進步空間喺各方面

昨日（19日）梁詠琪（Gigi）一連3場的《時間遇上我們》演唱會已經來到尾場，三日的演唱會分別請到不同的嘉賓站台，演唱會完結後Gigi表示很不捨得，因為歌迷十分熱情，最後要出去安可兩次才可以回到後台。

梁詠琪（Gigi）一連3場的《時間遇上我們》演唱會已經來到尾場。（葉志明攝）

而早前電台DJ梁文禮欣賞完Gigi頭場演出後，在自己的ig大讚Gigi在台上很美麗，然後他在私人facebook上卻狠批Gigi的演唱會，寫道：「個flow差，歌編得差，舞差，當然佢唱得差啦~ 其實都預咗，但係無諗過咁離譜，唱K咁！！連《愛自己》都入唔到呀大佬 🙄 我全晚都睇得好猛，坐立不安......唯一想讚嘅係，佢短頭髮真係好靚好襯佢，身形好，將啲醜嘅衫都carry得好，好似呢件『着上一張抹完鼻血嘅紙巾』咁。」

商台DJ梁文禮。(梁文禮IG)

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對於有關梁文禮的批評，Gigi在演唱會完結後接受訪問時表示：「我諗其實每一個作品唔係淨係演唱會，例如電影，有時睇完有人鍾意有人唔鍾意，咁每個人都有自己抱著嘅期望或者標準去睇一個作品，我覺得唔緊要嘅，我都承認自己有好大嘅進步空間喺各方面。今次盡咗最大努力未必符合到每個人嘅期望，不過唔緊要，我仲會繼續做㗎嘛，咁我仲有進步嘅時間，所以希望大家畀啲時間我進步，繼續再做好啲啦。」

Gigi在演唱會完結後接受訪問。（葉志明攝）

有不少的網民都指梁文禮是「雙面人」，Gigi聽後搖頭說：「我諗呢樣嘢就唔係好關我事，咁我做足自己本份又覺得有嚟睇嘅人鍾意就得啦。」Gigi被問到之後若新歌宣傳在電台遇上他會否尷尬時，她則笑著說：「未諗過呢個問題。」從中可以見到Gigi高情商的回應。

從回應中可以見到Gigi的高情商。（葉志明攝）

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