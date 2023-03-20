林俊傑綵排先知嘉賓只有Ian一人　傳雙方未能達成共識取消合唱

歌手林俊傑（JJ）的巡迴演唱會演《JJ20世界巡迴演唱會香港站》分別於本月17-19日、25及26日假中環海濱活動空間舉行入行20周年演唱會，首場更邀請到黃貫中擔任嘉賓合唱《海闊天空》。來到昨晚（19日）第三場，網上一直流傳第三場嘉賓是男團MIRROR成員Ian，而Ian亦有現身綵排，可惜至演唱會結束仍未見Ian蹤影，鬧出「彈鐘風波」。

昨晚演唱會取消嘉賓環節，只有JJ由頭唱到尾。（IG圖片）

首場邀請到黃貫中擔任嘉賓合唱《海闊天空》。（IG圖片）

有關方面回覆傳媒是溝通問題所致，亦有消息指Ian事後在Instagram立即取消追蹤JJ。今日（20日）有傳媒報道，溝通最大分歧為JJ一方，有指JJ一直以為邀請了MIRROR全體成員擔任嘉賓，但最後發現原來其他成員不上台，只有Ian陳卓賢合唱及獨唱演出。由於誤會直至演出前才發現，最後JJ及MIRROR雙方未能達成共識，惟取消昨晚的嘉賓環節。

邱士縉（Stanley）在社交平台上載了與江𤒹生（AK）、陳卓賢（Ian）、楊樂文（Lokman）、李駿傑（Jeremy）、邱傲然（Tiger）及王智德（Alton）的合照。(IG圖片)

事件發生後，MIRROR成員Stanley邱士縉在社交平台上載與6位成員，包括Alton王智德、Tiger邱傲然、AK江𤒹生、Jeremy李駿傑及Ian，背景疑為中環海濱，相信是綵排時所拍下的合照，並在留言寫上：「要紀念吓！」而Ian亦有轉載到IG限時動態，並寫道：「記低」。