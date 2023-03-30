森美指Gin Lee奪冠軍歌非因轉會英皇：我唔知佢轉咗邊間唱片公司

森美今日（30/3）現身電視城出席無綫節目《LAW霸女神》宣傳造勢活動。提到歌手李倖兒（Gin Lee)自從由環球唱片轉投英皇之後，正式與商台的關係正式解封，轉會歌曲作品《Dum Dum》上榜達10周，便登頂成為「903專頁推介」第一位，成為她入行以來第一首五台冠軍歌。不過有網民轟商台喪播《Dum Dum》太洗腦，令他們感到不安。

森美今日出席無綫節目《LAW霸女神》宣傳活動。（葉志明攝）

森美接受《香港01》訪問時說：「嗰首歌我直頭都識唱啦，而且我知道都播得到唔錯，但呢首歌我記係一個月前已經上榜。（你有冇播過？）我梗係有播，因為我訪問佢，不過平時我都有播嘅。（網民批商台Gin Lee之前係環球就唔播，而家轉咗英皇就即刻係咁播！）嗱，你可以睇吓而家我哋有冇播環球啲歌，我哋係有嘅。咁當然我就覺得每一位歌手同每一首歌都有佢嘅命水。（佢嘅命水就係轉投咗英皇！）講真我唔知佢轉咗邊間唱片公司，因為我入行以來，我係特登唔理佢哋係邊一間唱片公司，但其實其他DJ係點，我就唔知。」

森美大讚Gin Lee新歌《Dum Dum》好聽。（葉志明攝）

森美續說：「我一入行嘅時候，就教千祈唔好同啲歌手熟，因為咁樣係會影響我哋播歌嘅。（係咪怕熟咗唔播佢哋啲歌，佢哋會嬲？）所以我就同所有嘅歌手都唔熟，我係冇朋友做。因為好多時做咗朋友嘅時候，係會有私心。不過有啲熟嘅話，如果首歌唔好，我都唔會播。咁當然唔同唱片嘅公司，都有佢哋唔同嘅班底，所以佢哋嘅作品風格都會好唔一樣。就好似《Dum Dum》為例，佢哋個班底係有韓國人，咁所以佢係呢個韓風熱嘅時候係攞分嘅，加上過去佢都未唱過咁快嘅歌，佢呢種突破，都係令到我哋播多咗嘅原因。」