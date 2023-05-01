周杰倫中環海濱演唱會　遊艇公司開船P「睇騷團」$698一位包乜？

撰文：金秀玲
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周杰倫即將在中環海濱開7場《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2023香港站》，有遊艇公司就想出一個商機吸引買不到飛的歌迷，搞$698一位的船P團，讓粉絲出海在船上欣賞周杰倫演唱會，《香港01》就查詢了有關詳情，到底$698包啲乜？

周杰倫將於5月在中環海濱開7場《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2023香港站》，門票開售不久便火速售罄，一票難求。平時其他歌手在中環海濱開Show，都會有買不到飛的歌迷都會帶齊架生去到場外免費聽歌，被戲稱作「場外搖滾區」。有遊艇公司更發展出一個商機，以$698一位的價錢，於海上欣賞周杰倫演唱會。

周杰倫本月將於中環海濱活動空間開7場演唱會，四種票價價位由$580至$1380。

遊艇公司在社交平台以「維港遊艇出海🛥️🛥️約定你地係中環海濱欣賞《周杰倫演唱會》！」作招徠，原來是船P派對，讓粉絲遠距離在中環對出的海面上聽周杰倫唱歌，開騷當晚7點玩到11點，實在好有生意頭腦。

遊艇公司社交平台顯示，每位收費$698，18人成團，包小食、飲品、紅酒、白酒和氣酒，相信很多人都好奇究竟船上看不看到、聽不聽到周杰倫表演，記者曾向該公司查詢，負責人回覆：「肯定聽到的，請放心。」

遊艇大約停泊在摩天輪外對出的海面。（網上圖片）

他亦傳送了一條早前在船上錄製，五月天中環海濱演唱會的遊艇視角片段，確實聽到歌，但視覺上就只見到燈光效果和少部份屏幕，一如所料當然見不到周杰倫，負責人亦直言：「主要係遊艇聽歌。」早前都有公司搞過其他類似的船P團，值不值得就見仁見智。

從遊艇看過去演唱會，大約見到少半到一半屏幕，遊艇公司負責人亦坦承主要是聽歌為主。（網上圖片）

由於遊艇公司講明18人方可成團，記者亦有問到若不夠人是否取消，對方回覆：「先落訂 不成團 全數退。」

遊艇公司傳來的短片顯示，船上可看到演唱會的燈光效果，及聽到歌手的演唱內容。（網上圖片）
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