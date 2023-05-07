CHILL CLUB頒獎禮｜四子合唱湯令山被指炒車　遭陳健安開聲處刑

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》今晚（7日）在亞洲國際博覽館舉行，其中一Part由四位新生代唱作男歌手互相為對方伴奏及唱對方的歌，包括：湯令山（Gareth. T）、洪嘉豪、吳林峰及陳健安（On仔），但網民就指Gareth. T唱功嚴重「炒車」，慘遭On仔公開處刑。



《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》今晚舉行，其中一部分由湯令山、洪嘉豪、吳林峰及陳健安四位唱作歌手表演，互相伴奏及演唱對方的歌，四人先合唱《國際孤獨等級》，再由湯令山唱《污糟兒》、洪嘉豪唱《笑住喊》、吳林峰唱《厭惡物圖鑑》、陳健安唱《土撥鼠之日》，最後再一起合唱《未知道》。

（左起）吳林峰、洪嘉豪、湯令山及陳健安互唱對方的歌。（節目截圖）

不過，到Gareth. T一開聲，網民就指頓變大型「炒車現場」，留言：「真係唔識欣賞」「都係專心作歌啦」「我聽過最難聽嘅污糟兒」「不如畀返（原唱）洪嘉豪唱啦」「可唔可以Mute咗GT支咪」到洪嘉豪唱《笑住喊》時，網民說他都微微炒車，被指不太夠氣、「K房環節」等，比平日失準。

湯令山唱《污糟兒》被指炒車。（節目截圖）

洪嘉豪唱《笑住喊》都被指比平日失準。（節目截圖）

有網民質疑會否是音響問題，誰知到吳林峰與陳健安開口時，網民即指水準回復正常，兩人救場成功，立即驚嘆兩人有如試音師，留言：「好好聽」「證實咗支咪冇問題」「安仔完全高幾班」「安仔果然係導師級」

吳林峰一開聲，網民發現原來不是音響問題。（節目截圖）

陳健安演唱驚艷網民，獲讚「救場」成功！（節目截圖）

表演完畢後，洪嘉豪在IG Story講「Sorry」，疑似為失準道歉，網民叫他不要太傷心。