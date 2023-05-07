CHILL CLUB頒獎禮｜幕後感言正過歌手　編曲人突呼：我有老婆

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》今晚（7日）在亞洲國際博覽館舉行，頒發多個獎項，歌手講感受都很「老正」沒太大驚喜，反而幕後人的感言較特別，要感動的有得獎作曲人徐浩和填詞人黃偉文，但最搶的必數得獎編曲人Ariel Lai及黃兆銘，前者叫人關注動物權益，後者則突然高呼：「我有老婆。」讓網民搲頭。



《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》上，有頒發予幕後音樂人的環節，得獎次序依次為作曲人徐浩、編曲人Ariel Lai及黃兆銘、監製T-Ma及王雙駿，還有填詞人黃偉文。

曾與連詩雅拍拖的徐浩，在台上哽咽多謝現任女友，他說：「多謝我女朋友，因為我喺屋企寫唔到歌嘅時候，我都話我呢次死梗，但佢會同我講『冇可能！你係最叻！你一定寫到』」他指自己已入行18年，雖然行得比人慢，但自己一定會慢慢一步一步行落去、行上去。

徐浩多謝女友時講到喊。（節目截圖）

而編曲人Ariel Lai極有愛心，在Air time宣揚愛護動物的信息，呼籲大家關注流浪動物權益，他說：「上年我攞完呢個獎之後，好任性將我啲時間攞嚟拯救流浪貓狗，甚至有一刻我都唔知自己算唔算音樂人，所以好多謝搵我做編曲嘅監製、歌手，佢哋嘅體諒同等待，令我可以無後顧之憂做我一直好想做嘅義工事務，好想藉呢個機會呼籲大家多多呼籲流浪動物嘅權益！讓愛終結流浪！」

Ariel Lai坦言不知日後還會不會有機會上台，所以希望把握今次機會叫大家愛護流浪貓狗。（節目截圖）

至於另一位編曲人黃兆銘，多謝多位音樂拍檔後說：「最後，我有老婆，就……所以編曲人好唔得閒，我啲瑣碎事務交晒畀佢。」網民不禁想起以往的一條網絡瘋傳不雅短片，裡面有一句「我有老公」對白，不解的網民說：「我有老婆係咩意思？」

黃兆銘說：「我有老婆。」（節目截圖）

接著是的監製T-Ma及王雙駿，然後是冧莊的年度填詞人黃偉文（Wyman），主持駱振偉千里迢迢去英國送獎，Wyman感謝ViuTV把香港的溫暖送到倫敦，他說：「舊年頒獎禮，我講過嚟緊日子我想做一個實驗，一個唔在現場嘅填詞人，究竟點樣喺遙遠嘅地方用佢嘅作品表達佢對呢個地方嘅愛。依家事隔一年，我邀請大家同我做一個中期檢討，聽返過去一年嘅歌就幫到手。」

網民讚T-Ma（左一）靚仔過不少歌手。（節目截圖）

主持駱振偉千里迢迢去英國送獎給Wyman。（節目截圖）

他自言畢業於中大社會工作系，「社會工作」即是幫人，但自己畢業後三十多年一直對一件事耿耿於懷，因為Wyman享受了社會資源，但這段日子卻沒有從事相關幫人的專業，直至最近，有廣東歌樂迷跟他說：「你嘅作品幫到我。」這件事令Wyman釋懷，認為反而要感謝樂迷賦於他職業生涯重要意義，讓他知道自己來這個世界的目的，並表示：「只要廣東歌需要我，我都會寫一啲大家需要嘅歌，每一次當我聽住Demo、拎起支筆，我都係掛住你。」