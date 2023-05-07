CHILL CLUB頒獎禮｜姜濤誠懇致謝各隊友　竟被網民指點評機心重

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》今晚（7日）在亞洲國際博覽館舉行，其中「CHILL CLUB年度男歌手獎」金銀銅獎都由MIRROR成員包辦，銀獎得主姜濤雖然輸了畀盧瀚霆（Anson Lo），但他用了近6分鐘逐個隊友致謝，網民起初以為他要發表驚世言論，甚至擔心他要退團。其實姜濤的致謝感言十分真誠，但網民聽起來卻說他似點評隊友，甚至說他機心重。



《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》的大獎「CHILL CLUB年度男歌手獎」，銅、銀、金獎依次是MIRROR的陳卓賢、姜濤和盧瀚霆（Anson Lo），其中姜濤獲得銀獎時，表示有少少嘢想講，因為以往攞獎都只多謝Fans，但從來冇在台上多謝過MIRROR其他11個隊友。

姜濤獲得「年度男歌手銀獎」時，逐一致謝MIRROR各隊友。（節目截圖）

之後他真的確實由隊長楊樂文（Lokman）開始逐一致謝點評，他說：「Lokman，我記得頭幾年內部有好多問題，大家有睇《調教你MIRROR》都會知道，但經過《調教》，我知你好努力成為一個隊長，我好Respect你！」

姜濤多謝Lokman（節目截圖）

「Tiger，雖然《調教你MIRROR》話每日同你講50句嘢，但係每日一句都冇，但係我知你喺電影、唱歌都好有Talent，繼續加油！」

姜濤多謝Tiger（節目截圖）

「Jeremy，你係我最surprised嘅一個人，老實講我喺《全民造星》嘅時候並冇特別留意你，你係我覺得咁多個成員之中真係進步得最多最多嘅一位！」

姜濤多謝Jeremy（節目截圖）

「Alton，我每一次搵你都係傾無聊嘢，我知你一直好渴求有表現自己嘅機會，我相信你總有一日會做到！」

姜濤多謝Alton（節目截圖）

「Frankie，我同Tiger可能有一句，但同你可能一句都冇，但我知你仲好努力搵自己目標，相信你比《調教你MIRROR》嗰陣更加清楚自己嘅目標，所以加油！」

姜濤多謝Frankie（節目截圖）

「AK，雖然都係脾氣照舊，但係我知你都好努力好努力成為我哋副隊長，所以都多謝你。」

姜濤多謝AK（節目截圖）

「Ian，I love you！我proud of你值得擁有嘅一切，你攞獎我好開心。」

姜濤多謝Ian（節目截圖）

「Stanley，我知你好想成為一個演員，我知你比演戲嘅城誠比在場每個人都更加更加多，你一定會成為一個好好嘅演員。」

姜濤多謝Stanley（節目截圖）

「阿Jer，我知你想做自己音樂路，一直對自己嘅音樂好有堅持，繼續堅持落去，因為我都係一個咁樣嘅人，加油！」

姜濤多謝Jer（節目截圖）

「Edan，你實在係一個非常全能努力嘅人，我只可以講，你係我喺MIRROR入面第二佩服嘅人。」

姜濤多謝Edan（節目截圖）

「Anson Lo，外界成日都將我哋攞嚟比較，我知我哋好多支持者有時因為我哋有好多爭拗，我從來冇理過呢樣嘢，我真心地，喺《全民造星》到依家經歷好多誤會，但我永遠都係最信你！你知㗎！所以，I love you！」

姜濤多謝Anson Lo（節目截圖）

網民原本有點擔心姜濤好似《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》般突然衝下台，幸好最後冇，有觀眾認為他很真誠，發表言論純粹是想感謝團中各位大哥哥，並向外界證明MIRROR感情不變，經得起考驗。但卻有網民認為他「致謝」變「點評」，暴露隊友缺點如：AK脾氣差、Frankie冇目標等，更指他當個台是自己、扮隊長等，認為這些言論可以等到攞終身成就獎先講，或者私下講就夠。