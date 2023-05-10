So Ching疑退團｜曾出Po對公司表達不滿︰意外頻生都唔叫停演唱會

MIRROR去年7月的紅館演唱會發生嚴重事故，舞蹈員阿Mo（李啟言）被巨型屏幕擊中，意外發生至今將近一年，阿Mo仍然需要接受治療，距離康復之路非常漫長。作為阿Mo的女友So Ching一直不離不棄，沉寂多時的So Ching甚少出席COLLAR的活動及演出，而今日（10日）COLLAR所屬公司MakerVille，突發出通知，將於下午舉行COLLAR最新動向發布會，疑交代成員So Ching（蘇芷晴）去向。

So Ching連日來亦有更新IG限時動態為阿Mo打氣。（IG/ @soching_nat）

意外發生至今將近一年，阿Mo仍然需要接受治療，距離康復路非常漫長。（IG圖片）

演唱會事故發生後，入行前曾擔任舞蹈導師及Dancer的So Ching曾於個人IG Story轉貼一篇寫上「舞台環境、表演者薪金以及安全。VIU低成本樣式速食嘅成功，FANS質素，為見偶像，見到意外頻生，都唔施壓叫停演唱會，全部都係今次值得關注嘅點」的文章，疑為男友、為自己表達對公司的不滿。

So Ching就在IG Story轉貼一篇寫上「DANCER果然都係藝術家，要經歷過死亡先至會紅」的文章。（IG/ @soching_nat）

該專頁亦寫道：「每叫一次花姐加油，VIU加油都係對逼迫dancer，多一份支持，都係對傷者踩多一腳」。（IG/ @yes_you_areright）

該帖文亦有寫上：「DANCER果然都係藝術家，要經歷過死亡先至會紅。香港嘅DANCER跳一世舞，都唔會有圈外人認識、支持、幫佢哋提高身價。絕大部份都只會在夢想，與被壓榨嘅貧窮之中老去，或者捱唔住就轉行。唯一出人頭地嘅方法就係去造、做星。或者經歷死亡，先至有人識。YES YOU ARE RIGHT」，為香港舞蹈員發聲，同時對舞蹈員的待遇感到唏噓和無奈。該專頁亦有寫到「每叫一次花姐加油，VIU加油都係對逼迫dancer，多一份支持，都係對傷者踩多一腳」，當時有大批網民看到後非常心痛So Ching，紛紛為她送上祝福和打氣說話。