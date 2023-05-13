李克勤相隔6年紅館開騷　兩子極罕撐場一個斯文一個金毛反差大

李克勤相隔六年終在港開騷，7場的「弦續李克勤‧港樂演唱會」今晚（13/5）假紅館正式開鑼，大量圈中人包括成龍、劉德華、張學友、張敬軒、周慧敏、謝霆鋒、楊千嬅、草蜢、陳慧嫻，炎明熹等均有送上花籃祝賀，而除楊受成夫婦、Gin Lee、泳兒到場睇騷外，克勤太太盧淑儀更激罕帶兩個囝囝、15歲大仔李立仁（Ryan）和13歲細子李力司（Rex）現身支持爸爸，大仔Ryan戴住金絲眼鏡、身穿白色T恤，比較斯文；細仔Rex就染了一頭金髮，身穿紅色Sharp醒外套，連口罩都襯埋色，兩兄弟形象反差好大，不過Rex就低頭玩電話，似乎有點心不在焉。



李克勤相隔六年終在香港開騷。（葉志明攝）

楊受成夫婦亦是座上客。（葉志明攝）

演唱會於8時25分正式開騷，李克勤以一身紅色西裝出場，在香港管弦樂團的伴奏下，一連唱出《一個人飛》、《兩人行》，《一千零一夜》等歌曲為個唱揭開序幕。及後，克勤分別向山頂、山腰及山腳的觀眾打招呼，又直言「想享受下事隔6年嘅掌聲同歡呼聲」，全場尖叫聲四起。當克勤問「有幾多人係第一次睇我嘅演唱會」時，不少觀眾立即興奮舉手，他笑言：「老細，睇下我幾多新客，定係你哋買錯飛？我完全冇問題，你鍾意邊個都好，買飛就得㗎啦」。當克勤走近觀眾席時，樂迷更送上利是，他搞笑說是中國人的美德。

盧淑儀激罕帶埋兩個囝囝，15歲大仔李立仁（Ryan）同13歲細仔李力司（Rex）現身支持李克勤。（葉志明攝）

吳浩康等到場睇騷。（葉志明攝）