黃家強肥媽互罵後道歉未算尷尬　曾為名錶慢2分鐘大鬧錶行最經典

BEYOND靈魂人物黃家駒逝世30年，黃家強與肥媽為家駒的遺作事件演變成一場記憶角力，兩人各執一詞。昨日（27日）肥媽貼出錄音帶照片及昔日報道反擊，對此黃家強今早（28日）清晨再出Post向肥媽道歉，更指當年的一句話「講者無心聽者有意竟被有心人看中商機」。事件爆出後，令不少網民重溫家強過去的火爆言論及行為。



黃家強與肥媽在Facebook隔空互罵後向肥媽道歉。（微博圖片）

肥媽貼黃家駒生前手稿反擊 指黃家強貴人善忘︰我肥媽唔需要抽水

2009年大鬧錶行

2009年1月，黃家強在九龍塘又一城某錶行花了近30萬元港幣買了一隻名錶，但及後發現手錶出現時差，行快兩分鐘，可惜先後多次與錶行聯絡求換錶都沒被理睬。直到同年5月，家強與太太到錶行理論，期間表現非常憤怒，家強更call齊記者到場，再一次向職員提出換錶的要求。

職員雖然答應換錶要求，但當家強開始挑選名錶作更換時，發現大部分手錶只得約9折優惠而大感不滿，更當場勞氣得大力扔發票，激動說：「我一定要返錢！我唔玩喇，我唔同你玩喇。」 黃家強最終揀選了四隻手錶解決事件。

黃家強在九龍塘又一城某錶行花了近30萬元港幣買了一隻名錶，但及後發現手錶出現時差，行快兩分鐘後大鬧錶行。（VCG）

與黃貫中不和

有留意BEYOND的網民及樂迷，都知道家強與黃貫中（Paul）的不和傳聞。2013年，黃家駒逝世20週年，樂迷本期望BEYOND能重組作一些紀念性表演，但家強多次在公開嘅訪問表示BEYOND已經解散，不會重組，亦不會同台演出：「我會介意，我勉強唔到自己，我唔想違背良心做嘢」、「對不起！沒有Beyond了！」

家強曾與黃貫中好老友。（VCG）

其後兩人不和的新聞愈演愈烈，直至2014年10月，由於黃家強不停被黃貫中（Paul）及Beyond前經理人陳健添（Leslie）指罵，突然在微博Post萬字文反擊，大爆BEYOND解散的原因，更指黃貫中親口對自己說不想再養世榮。最後家強在文中以「抱住問心無愧，清者自清態度，善良並非弱者，忍讓並非有愧。」四句說話作結。

兩人不和的新聞愈演愈烈，直至2014年10月，由於黃家強不停被黃貫中（Paul）及Beyond前經理人陳健添（Leslie）指罵，突然在微博Post萬字文反擊。（VCG）

曾自打嘴巴不再以BEYOND名字生存

黃家強曾聲稱自己不會再用BEYOND的名字生存，但在2015年12月16日內地一手機商在《人民日報》登四個不同版本的宣傳廣告。將四個廣告合併後組成「海闊天空」四個字，而背景則是家強和家駒兩兄弟演奏的畫面，黃家強亦在其微博轉發貼文。有大批網民都圍攻鬧爆家強「發死人財」、不尊重哥哥家駒。

黃家強曾聲稱自己不會再用BEYOND的名字生存。（VCG）

有大批網民都圍攻鬧爆家強「發死人財」、不尊重哥哥家駒。（微博圖片）

對此，家強在微博解釋，指佩服家駒堅持理想的態度。其後黃家強所屬公司大岳娛樂發出聲明護航，指合作早在2015年初已決定邀請家強與家駒「隔空對唱」，及邀家強做代言人。而家強就認為若可推廣BEYOND的歌曲，同時讓大家懷念家駒才會考慮。