Edan呂爵安演唱會2023｜MIRO場7.10搶飛攻略+座位表/門票連結

Edan呂爵安2023年個人演唱會《EDAN LUI “IN MY SIGHT OF E” SOLO CONCERT 2023》將於8月26及27日殺入亞博開兩場演唱會，首先開賣的是MIRO場，將會有7成門票供官方歌迷會 MIRO 優先訂票，其餘場次將會預留7成門票予公開發售。

Edan將於8月26及27日殺入亞博開兩場演唱會。（IG圖片）

MIRO場要留意「MIRO專屬代碼」

所有MIRO請注意，大家可即日起至7月2日23:59於 mirrorweare.com 活動頁面，以有效電郵登記領取「MIRO專屬代碼」，記得登記當日需持有效MIRO會籍。提交登記表格前，請再次核對及確定所提交嘅所有資料（包括聯絡電郵）正確無誤。「MIRO專屬代碼」會在7月5日發送至已登記之電郵，7月10日上午10時可透過早前於活動頁面登記之電郵，獲取「指定網站連結」及「MIRO專屬代碼」，登入指定網站連結輸入「MIRO專屬代碼」購票。請留意每個「MIRO專屬代碼」只限使用一次，門票有限，先到先得，售完即止，每個專屬代碼最多可以買2張飛。

大家記得Mark定時間買飛！（IG圖片）

《EDAN LUI “IN MY SIGHT OF E” SOLO CONCERT 2023》

MIRO場詳情時間：8月26日 晚上8:15

地點: 亞洲國際博覽館Arena

票價: $1,080 / $880 / $580

*公開發售時間有待公布

另外，Edan呂爵安演唱會2023座位表仍未發布，大家可以先參考亞洲國際博覽館-Arena座位表。

三面舞台（全場）座位表。（亞洲國際博覽館）

三面舞台（設企位）座位表。（亞洲國際博覽館）

Edan歌單

《E先生 連環不幸事件》

《突如其來的心跳感覺》

《小諧星》

《My Apple Pie》

《一表人才》

《膠on!》

《辣到出汁》

《Elevator》

《飄流教室》

《I SWIM》

《痴漢之歌》

《LOVERSE》

《ChatMrE》