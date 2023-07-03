金曲獎｜艾怡良頒錯獎仲遇時裝車禍 黑唇綠裙被嘲「銀河守護隊」
撰文：聯合新聞網
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艾怡良以一襲亮綠色深V禮服現身金曲紅毯，她入圍第34屆金曲獎「最佳作曲人獎」以及將擔任頒獎嘉賓，一到受訪區就被紅毯主持人陳明珠、黃偉晉要求轉一圈展示造型，獲得「紅毯第一轉」，她則靦腆笑說：「想說夏天，就穿鮮豔一點的顏色。」
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不過艾怡良搭配了黑色唇色，讓網友不太能接受，「近看真的很驚悚。」、「唇很像剛吃完墨魚麵...」、「嘴中毒妝。」至於她的亮綠色禮服，也被笑虧：「艾怡良感覺等等可以直接去《銀河守護隊》片場。」、「這是芭比綠嗎？」
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