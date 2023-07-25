姚焯菲新歌MV點擊數大幅拋離鍾柔美　公司資源分配疑大細超？

兩位聲夢小花姚焯菲（Chantel）及鍾柔美（Yumi），獲公司安排在同日出新歌及MV，兩位同樣走Y2K風格鬥青春，Chantel唱《這個姿態》，找來JNYBeatz、Karris Sauch、Delta T等製作班底，而Yumi的《y2k 還襯我麼？》則由T-Ma、Claudia Koh和朱琳坐鎮。

愛爆音樂安排Yumi和Chantel同日出歌，分別象徵Summer Day and Night。（IG@allaboutmusic）

不過公司「愛爆音樂」就似乎大細超，Chantel有得去日本拍MV，於東京鐵塔下、日本街頭、公園等地取景，又大放煙花；而Yumi雖然曬馬，有一班舞蹈員照住，但就只在香港的室內溜冰場、彩虹邨、攝影棚及九龍城街頭取景，排場明顯有差距。MV造型方面，Chantel前後換上7個造型，但Yumi就換了3套衫。

Chantel MV的背景是東京鐵塔。（MV截圖）

Yumi MV的背景是九龍城，估計是啟德一帶拍攝，但勝在人數搭夠。（MV截圖）

Chantel、Yumi的MV造型一覽：

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至於View數方面，MV推出至今1天，Chantel有大約19萬點擊，Yumi暫時落後，只得3.3萬，可以說是大幅拋離；但兩首歌都成功登上「YouTube音樂發燒影片」的第22及27位。

Chantel推出新歌《這個姿態》。（IG@allaboutmusic.hk）

Yumi推出新歌《y2k還襯我麼？》（IG@allaboutmusic.hk）

兩邊的粉絲都認為新歌很有新鮮感，製作班底做出切合兩位年紀的曲風和風格，好有驚喜。另外，有「米粉」（Yumi的粉絲）就說，她去年的歌曲《wanna be close to u》推出首日已有差不多6萬點擊，23.5日更成功衝破100萬，呼籲其他「米粉」要畀心機Loop歌，更謂：「💪💪💪咁Yumi至更受歡迎，TVB先會畀多啲資源Yumi，同幫佢畀多啲好歌！」