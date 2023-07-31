Edan呂爵安演唱會2023｜加開1場MIRO場　搶飛攻略/座位表/連結

撰文：關穎賢
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Edan呂爵安2023年個人演唱會《EDAN LUI “IN MY SIGHT OF E” SOLO CONCERT 2023》將於8月26及27日殺入亞博開兩場演唱會，上月MIRO場及公開發售已分別進行了優先訂票及公開發售。由於反應熱烈，大會再宣布加開8月25日MIRO場，並於明日（1/8）早上10時於HKTicketing快達票公開發售！

大會再宣布加開8月25日MIRO場。（IG圖片）

MIRO場要留意「MIRO專屬代碼」

所有MIRO請注意，大家可於 mirrorweare.com 活動頁面，以有效電郵登記領取「MIRO專屬代碼」，記得登記當日需持有效MIRO會籍。提交登記表格前，請再次核對及確定所提交嘅所有資料（包括聯絡電郵）正確無誤。「MIRO專屬代碼」會發送至已登記之電郵，7月10日上午10時可透過早前於活動頁面登記之電郵，獲取「指定網站連結」及「MIRO專屬代碼」，登入指定網站連結輸入「MIRO專屬代碼」購票。請留意每個「MIRO專屬代碼」只限使用一次，門票有限，先到先得，售完即止，每個專屬代碼最多可以買2張飛。

大家記得Mark定時間買飛！（IG圖片）

《EDAN LUI “IN MY SIGHT OF E” SOLO CONCERT 2023》

MIRO場加場詳情
時間：8月25日 晚上8:15
地點: 亞洲國際博覽館Arena
票價: $1,080 / $880 / $580
*公開發售時間為8月1日早上10時

另外，Edan呂爵安演唱會2023座位表仍未發布，大家可以先參考亞洲國際博覽館-Arena座位表。

三面舞台（全場）座位表。（亞洲國際博覽館）
三面舞台（設企位）座位表。（亞洲國際博覽館）

Edan歌單

《E先生 連環不幸事件》
《突如其來的心跳感覺》
《小諧星》
《My Apple Pie》
《一表人才》
《膠on!》
《辣到出汁》
《Elevator》
《飄流教室》
《I SWIM》
《痴漢之歌》
《LOVERSE》
《ChatMrE》

大家最想Edan唱咩歌？（IG圖片）

MIRO要買Edan演唱會有什麼要留意？

如果要買Edan演唱會MIRO場門票，可以在7月10日購買門票，但要先取得「MIRO專屬代碼」。香港01小編整理了搶飛攻略，助大家買到門票。

Edan在演唱會會唱幾多首歌？

Edan推出過不少單曲，小編整理了Edan的演唱會歌單，大家記得背熟歌詞先入場。

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