MC否認公司資源分配不均令衛蘭衛詩離巢：即使真、都係Dear Jane

Dear Jane與MC首次合作開騷，大家都話玩唔夠。( 梁碧玲攝)

MC張天賦與Dear Jane 舉行《拉闊音樂會DJ/MC》，兩個單位加埋嘉賓唱足兩個多小時，除經曲歌《記憶棉》、《反對無效》、《不許你注定一人》、《銀河修理員》外。MC更翻唱陳冠希嘅《壞孩子的天空》以及謝霆鋒嘅《遊樂場》，不過講驚喜嘅一定係聯乘LOLLY TALK唱《搖滾理髮廳》，仲有相隔11年後，Dear Jane再與連詩雅一齊《到此為止》。

除咗滿意自己舞搜，MC亦好滿意自己嘅主持部分。（梁碧玲攝）

完騷後，Dear Jane 接受訪問時坦然唔夠喉，而MC就認為需要有一首合唱歌，並叫Howie 努力，Howie 透露只差埋尾，有望盡快推出。講到音樂會上嘅嘉賓，MC表示由於排舞時間唔多，所以一開始最擔心係同LOLLY TALK合唱《搖滾理髮廳》，但幸好效果尚算滿意。「因為排過兩次，但我都好多甩漏，化妝時都仲練緊，好驚入錯拍子，啱啱我覺得幾好。兩個人跳舞好大壓力，因為跳錯會好明顯。我覺得今晚有80分，好滿意。」MC又表示跳得好與壞都是其次，最緊要係觀眾開心，但他一再強調「我之後要專注音樂」，拒絕再騷舞技。

完騷後，齊齊大合照。（梁碧玲攝）

MC在音樂會上翻唱了陳冠希嘅《壞孩子的天空》以及謝霆鋒嘅《遊樂場》，他解釋是監製挑選，但自己本身都十分喜歡。「busking時期已經有唱《遊》，而呢兩首情歌都幾貼合今日主題，又似我嘅形象，所以就揀咗。」Dear Jane與連詩雅合唱《到此為止》，Tim表示首次合作是在2012，由於當時不時在校園騷上唱，故此曲有華納校歌之稱，但兩個單位從未在大舞台上合唱，故今次算是非常完滿一次。

MC否認公司將資源放晒喺自己身上，仲將矛頭指向Dear Jane。（梁碧玲攝）

衛蘭衛詩早前親證離開合作8年嘅華納唱片，對於之前有傳是因為二人不滿公司將資源投放在MC身上，MC表示：「我一聽完呢個消息要將矛頭指向Dear Jane ，因為佢哋有4個人，同埋我無Jackal咁高，啲衫用少啲布，即使真係有呢個情況，都係DJ，不過我聽聞佢喺美國有新嘅目標、新嘅旅程，外界講咩好，都希望佢一路順風。」