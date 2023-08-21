謝安琪結婚16年再派「囍帖」　新歌與老公張繼聰首次合作意義重大

歌手謝安琪（Kay）發佈最新單曲《成婚破浪》，Kay早前透露，今年生日收到一份獨一無二的禮物，就是由丈夫張繼聰親自編寫的一首歌。事隔數月，樂迷引頸以待，Kay和阿聰加入樂壇18年來，在歌曲製作上的首次正式合作，由阿聰作曲，加上小克填詞，新歌《成婚破浪》終於面世。Kay望藉着這歌，分享現階段對婚姻的看法，亦希望能祝福仍然相信婚姻的人。

謝安琪新歌《成婚破浪》由老公張繼聰作曲。（IG圖片）

Kay回想起收到阿聰的這份禮物時，既心甜又驚喜。多年來首次唱由阿聰作曲的歌，對他們來說意義重大。她未試過阿聰寫歌給自己唱，之前曾收過阿聰唱給她的冧歌如《K型》、最近的新歌《日薄西山》等，今年生日的當天，阿聰靈感如泉湧，在家庭活動完結後，埋首製作歌曲。Kay輾轉在他身邊走過時， 隱約聽到歌曲很有感情，而當晚12點前真正收到歌曲後，更覺感動：「我哋結婚16年，仔女都大，唔知係咪佢忽然好有感觸，我哋嘅婚姻都行咗好遠，我聽嘅時候就有呢份觸動，覺得旋律有一份好深厚嘅感情，中間有好多歷程，覺得有情緒喺裏面，呢一刻提起呢份感情都唔係心如止水，反而仍然好有力量，好肉緊嘅Melody。」她亦嘉許阿聰為她度身訂造的歌曲，除了有奔放的感情輸出，更以她的音域去編寫，覺得阿聰很厲害，把她的聲音發揮到極致，而且拿捏得很好。

Kay更為《成婚破浪》找小克畫出一張「囍帖」，用作宣傳之用，而且能以「囍帖」回應大家對她最熟悉印象，再以《成婚破浪》道出對結婚的憧憬。

Kay與老公張繼聰入行18年，首次在歌曲方面合作，對兩人意義重大。（IG圖片）

聽了數天後，Kay覺得一定要交由好友小克填詞，二人討論一陣子也未有想到題材。直至有一天她跟小克在討論阿聰新歌《日薄西山》時，說起與阿聰經歷很多節日與年復一年的結婚周年，但仍然很有儀式感。小克聽畢指婚姻遇到對的人很重要，覺得新歌也能以「婚姻」作為題材。故此，Kay將對婚姻的感受告訴小克：「人生大事以前啲人至少有三件：出生、結婚、死亡。以前啲人覺得結婚係同生死一樣咁重要，但係現代人嘅婚姻成功率唔算係好有保證，開始有好多人選擇唔結婚，可能用第二啲形式去追求愛情或者關係，所以我特別想去祝福仍然相信婚姻嘅人。我覺得大家可以拖住手踏入呢個承諾，有勇氣一起去面對將來嘅重重關卡，開展人生新嘅階段已經係福氣，所以能夠有呢個人令你決定要結婚、有呢份經歷，已經係好難得嘅事，所以就有呢首歌。小克真係好完美咁將我嘅感受，我對婚姻嘅睇法都寫晒落去。」

Kay亦希望《成婚破浪》能成為別人婚禮當天所唱的歌，因為多年來，有不少人邀請她到婚禮當嘉賓演唱《囍帖街》，但心裏總覺得有點「怪怪的感覺」，她解釋：「《囍帖街》係傷感嘅，我好明白大家好鍾意呢隻歌嘅心情，因為嗰份心意係大過一切，所以我都順應主人家的心意演唱。但係而家終於有一首真係帶住溫暖嘅祝福，適合係婚禮當日唱嘅歌喇。」亦因為這一份祝福，這次Kay更為《成婚破浪》找小克畫出一張「囍帖」，用作宣傳之用，而且能以「囍帖」回應大家對她最熟悉印象，再以《成婚破浪》道出對結婚的憧憬。

Kay 與《成婚破浪》MV的四位主角合照。

今次《成婚破浪》的MV是由「水野月」製作，他們是年青人喜愛的網絡短片製作的團隊，Kay很欣賞他們的想法、能量、以及對拍攝的熱誠，他們今次第一次製作MV，有一種清新及青澀。MV講述兩對情侶的故事，Kay解釋因為不想樂迷錯將重點放在自己身上，局限了MV的想像空間，所以決定不參演MV，讓樂迷能以自身角度感受這歌。角色交由好友簡慕華（Rachel）、張滿源（Kenneth）以及「水野月」的阿潮和Yoyo飾演情侶，她補充：「呢個MV係通宵拍攝，我都有去現場去支持打氣。特別鳴謝Rachel同Kenneth，佢哋兩位真係好幫忙，一口答應邀請，演澤得非常好。」MV的最後留有彩蛋，Kay笑言彩蛋是吸引大家去留意某些事，更指彩蛋代表《成婚破浪》啟航後會有很多事發生，故留下註腳，請大家拭目以待，希望能帶給大家驚喜！