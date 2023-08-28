AGA演唱會｜與的士邦訂婚後首度合體　將搞巡唱暫無意搞婚禮及生B

江海迦（AGA）一連兩場的紅館演唱會《AGA ONEDERFUL LIVE》圓滿結束，尾場由側田及24味擔任嘉賓。早前AGA宣布跟未婚夫「的士邦」（鄭子邦）已訂婚，而在演唱會後，兩人也合體見見傳媒，AGA一度怕醜得掩面。



AGA與的士邦訂婚後首次合體見記者，記者唱歌恭賀，AGA怕醜得掩面。（胡凱欣攝）

AGA在騷後訪問表示，演唱會兩度取消，現在終圓滿舉行，感覺夢幻，亦是發生在係最好的時間，她說：「踏上紅館舞台覺得非常非常之感動，覺得係一個里程碑，亦都係好似自己完成咗一個小夢想，開始想進一步，好好將我自己呢10年嘅作品作結。」而她自己亦努力忍住眼淚，不過多謝監製舒文時亦不禁眼濕濕。演唱會其中一部分，AGA要躺在台上唱《若》，加上舞台22度斜，唱歌比較難發聲，演唱會導演Mark特地為她複製了一個舞台其家裡客廳中央，讓她練習瞓住唱以及著高跟鞋唱歌。

演唱會其中一部份，AGA躺在台上唱歌，事前在家中搭建同款舞台綵排。（鄧穎琪攝）

AGA幾經波折終於順利完成紅館演唱會，形容心情夢幻。（胡凱欣攝）

有報道指AGA將趕在演唱會後積極造人趕生龍B，她卻否認說：「小朋友我未有呢個打算。佢（未婚夫）都好好，一路知道我有好多事情想做，今次完成呢個show會想去巡迴演出，希望帶到個show去好多唔同嘅地方，亦都有好多歌曲將會推出，呢樣嘢暫時未考慮，我諗等適合嘅時候。」

AGA指暫時未計劃何時搞婚禮及生B。（胡凱欣攝）

AGA又表示自己未係鄭太，只是訂婚階段，亦否認在外地註冊的傳聞。她指未婚夫都鼓勵她先完成手頭上工作。的士邦睇足兩場演唱會，AGA亦不諱言對方給自己很大支持，自己在這幾個月來遇到很多困難，包括：工作人員冇期、舞台多了很多限制要重新設計、Rundown改動、媽媽及婆婆入醫院等等，開騷前一個月心情起伏很大，但她大讚未來老公：「我要穿梭醫院，又要去綵排，真係唔想Miss呢一個show。媽媽同婆婆都畀好多鼓勵我，每一次見到佢哋都話一齊加油，佢又會去醫院照顧佢哋，話畀我知佢哋情況點。（係咪買咗億萬豪宅畀你？）No，但開心嘅搵到一個啱自己嘅人，因為認識咗10幾年，我覺得啱嘅時候遇到啱嘅人。」

AGA感激未婚夫給自己很大支持。（胡凱欣攝）

問到戀情兼訂婚消息在演唱會前曝光，會否感到鬆一口氣，無需再偷偷摸摸，AGA笑言：「其實都冇偷偷摸摸，大家好多年都係淨係問我音樂嘅問題，冇乜特別覺得要去講，但如果真係行到結婚嗰一步，咁就同大家分享。（老公會唔會唔畀你再做幕前？）我唔會退出樂壇，有好多作品想帶畀大家。」