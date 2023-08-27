AGA演唱會｜終開得成騷感嘆夢想成真　陳奕迅、24味任嘉賓掀高潮

江海迦（AGA）的首個紅館演唱會《AGA ONEDERFUL LIVE》頭場今晚（26/8）舉行，AGA在演出開始後，唱足個幾鐘才開口講說話。演唱會幾經波折終於順利舉行，身穿金色和服的AGA不諱言等咗好耐，又表示：「終於可以企喺呢個台度，好多謝你哋陪我一齊等到依一日！」



AGA躺在台上唱《若》。（鄧穎琪攝）

她唱完《問好》後，與嘉賓陳奕迅（Eason）合唱《Special One》，AGA提到Eason是自己音樂的啟蒙，說：「03年我睇你演唱會，坐喺綠閘上面，你唱《當這地球沒有花》，嗰一刻我毛管戙，好似攝咗入去。我Keep咗演唱會嘅Souvenir擺咗喺我琴上面，由嗰時開始寫歌，第一首就係頭先嘅《Better me》。」Eason還表示，睇舊訪問得知AGA當時仍讀緊書，學校在山上，她於是買定零食帶返學，以貴些少的價錢售給同學，藉此儲錢買Eason的演唱會門票。

Eason驚喜現身，掀起高潮！（鄧穎琪攝）

兩人講到，AGA 14年已作好《Special One》的Demo，但到21年疫情期間，監製舒文不停問Eason：「做唔做呀？做唔做呀？」才終於錄好這首歌，更錄到早上7點，稍後就會推出MV。

睇更多AGA和Eason合唱的照片：

+ 1

其後AGA換上另一套閃爆的賽車風服裝，跳唱快歌《小問題》、《3am》，而組合24味驚喜登場合唱《Do or Die》，再次炒熱氣氛，然後AGA再唱出《Citypop》，向歌迷大派飛吻。

第二個嘉賓單位24味，炒熱全場氣氛！（鄧穎琪攝）

AGA再分享演唱會遭兩度取消的心情，自覺幸運說：「每cancel一次個show，我都唔知自己要隔幾耐先可以再企喺個台上面，但係我知道支持我嘅人係好多，因為每一次我行出街、搭𨋢、搭地鐵、去旅行，都有人問我幾時再開Show，一問就問咗幾年，我就答咗幾年。」

AGA講到演唱會兩度取消時很感觸，另她讀出致謝名單時更一度眼濕濕。（鄧穎琪攝）

經過這幾年後，AGA更學會珍惜身邊的一切，哪怕只是一樹一木，她形容站得上台有如夢想成真，並謂：「確實係夢想成真嘅感覺，企咗上嚟之後，除咗我去做自己喜歡做嘅事 ，我發覺夢想呢個字有另一個含意，夢想原來等於唔辜負所有支持你嘅人嘅期望，唔辜負每一個人為你付出過嘅努力，如果你有自己夢想嘅事，都希望你堅持到底！」

AGA鼓勵所有有夢想的人，像她一樣堅持下去。（鄧穎琪攝）

睇更多AGA演唱會相：