VMA2023｜Taylor Swift奪9獎成大贏家　多位女星性感噴血行紅地氈

年度樂壇盛事《MTV音樂錄影帶頒獎禮》（VMA）於香港時間今早在美國舉行，一眾歌手及圈中名人均盛裝出席及走上紅地氈，除了奪得9個獎項成為大贏家的Taylor Swift以Versace性感黑色戰衣亮相之外，不少歌手都以噴血造型現身！

Taylor Swift以Versace性感黑色戰衣亮相。（VCG）

造型性格又性感。（VCG）

較早前推出了新歌的Selena Gomez以火紅色的晚裝亮相，大曬驕人上圍，噴血程度爆燈，最近傳出與偶像Taylor Swift傳不和的Olivia Rodrigo就以銀色長裙示人。另外，一改風格的Doja Cat繼續超性感現身，與透視造型打扮的名模Emily Ratajkowski成為全場焦點！

Selena Gomez修身後身材比過往更好！（VCG）

Emily Ratajkowski性感度爆燈！（VCG）

點擊下圖看更多精彩圖片：

+ 3

另外，獲得11個獎項最多提名的美國流行天后Taylor Swift，連奪9個獎項，包括3個大獎：「年度音樂錄影帶」、「年度歌手」及「年度歌曲」，成為全晚VMA的大贏家。Taylor亦憑自導自演的《Anti-Hero》MV勇奪「最佳導演」、「最佳攝影」及「最佳流行歌手」等，而她近期熱爆全球的巡迴演唱會就獲得「最佳夏季演唱會」。當她獲頒「年度音樂錄影帶」時，全場觀眾站立拍掌。她上台領獎時表示，由於該獎是由粉絲投票選出來，所以對自己來說意義非常重大。