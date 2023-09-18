專訪｜黑妹唱酒廊一晚走7場賺到笑 慨歎：依家彌敦道都搵唔到兩間

黑妹（李麗霞）、韋綺珊、彭嘉麗縱橫歌壇三十多年，唱過不少經典金曲，今次三人即將於10月30日舉行慈善演唱會《星濟・好聲音慈善音樂會》，並不扣除成本全數收益捐給兒童癌病基金。接受《香港01》訪問時，黑妹透露希望盡綿力救助貧困及有需要人士，由於自己亦曾從癌病康復過來，深深體會到病人及家人的難處。

黑妹（李麗霞）、韋綺珊、彭嘉麗人即將於10月30日舉行慈善演唱會《星濟・好聲音慈善音樂會》。

黑妹70年代開始在酒廊唱歌，曾一晚走7、8場，更唱到買樓，見證了香港昔日酒廊的風光時期。提到酒廊文化及沒落，黑妹坦言：「以前百花齊放嘅時候，酒廊真係一條彌敦道都有100間畀你揀，但依家一條彌敦道都搵唔到兩間。」彭佳麗就指現在彌敦道反而多了人Busking，證明年代、經濟及文化都有所不同。

黑妹透露演唱會不扣除成本全數收益捐給兒童癌病基金。（葉志明攝）

今次黑妹構思開演唱會，好友韋綺珊及彭嘉麗一口答應幫忙。（葉志明攝）

作為前輩級歌手，黑妹認為以前機會比現在多，以前就算是所謂四、五線的歌手都非常有實力，卻獨欠機會及運氣，只要有運氣所有事就會順風順水，提到當年參加第二屆新秀歌唱大賽：「參加完新秀問我簽唔簽（約），我梗係唔簽啦。點解呢？因為嗰陣時一個月搵好多錢，我要養女啊嘛。」

黑妹透露以前酒廊非常蓬勃。（葉志明攝）

參加新秀後，黑妹繼續擔任酒廊歌手，不過在有心想推出唱片闖樂壇時卻被重重打擊，「突然間我又好想出唱片，就走去搵人幫吓手搭吓路。（獲得的回應竟然是）出唱片？一百蚊都聽到你唱酒廊啦，仲出乜鬼嘢唱片，你死咗條心啦！咁樣去打殘我，但我一樣係搵到錢，咁既然我出唔到唱片嘅，咪繼續畀心機唱歌囉，咁又殺出一條血路！」

三人認為以前年代百花齊放，現在確實是比現在多很多。（葉志明攝）

至於提到政府正舉行「香港夜繽紛」一系列活動刺激夜經濟，當中包括灣仔觀塘海濱活動、商場直播睇波、優惠票價坐開篷巴士等。問到可認為趁著這個機會是否能重建昔日酒廊風光？黑妹就直言夜市與酒廊是兩回事，而韋綺珊就認為沒可能，並慨歎現時租金太貴，必定搞唔掂。