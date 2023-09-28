Taylor Swift新歡被爆曾吸毒兼偷食　粉絲擔心偶像感情被騙

美國天后Taylor Swift近日與美式足球明星Travis Kelce的緋聞鬧得熱烘烘，日前Taylor更高調前往支持Travis的球賽，並與男方母親有講有笑，其後Travis即被網民及傳媒起底。

Taylor被拍得親身到場力撐Travis所屬的球隊，期間與男方的母親（左）在包廂中有講有笑。（VCG）

Travis母親Donna過去曾在訪問中大爆兒子的黑歷史，她透露Travis愛與比他年長23個月的美式足球明星哥哥Jason比較，指兩人經常打架而Travis永遠都是撩是鬥非的那個。Travis曾自爆年幼時，曾因與老師爭執而向她掟櫈因而被趕出校。長大後因愛吸大麻而荒廢學業，更因而過不到驗毒檢查而被趕出所屬的大學美式足球隊，幸好哥哥出手相助才能改過自身。

此外，Travis的感情史亦非常豐富。他曾試過駕駛哥哥送給他的跑車去脫衣舞店玩，結果汽車被偷走。其後於2016年主持過約會真人騷節目《Catching Kelce》，在節目內同時與50名女性交往，最後選擇了Maya Benberry拍拖。不過Travis在拍拖期間偷食體育記者，與Maya離離合合後最終於今年初徹底分手。

有不少Taylor的粉絲都不看好這段新戀情。（VCG）

有不少網民認為Taylor與Travis郎才女貌，外型傷非常匹配，不過Taylor的粉絲就認為儘管兩人真的拍拖都不會長久，更擔心Taylor會被男方傷害。