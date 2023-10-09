炎明熹為演唱會延期致歉　承諾下次更好：令你哋失望我都好唔開心

炎明熹原定10月7至8日在九展Star Hall舉行一連兩場的《炎明熹Gi-FORCE演唱會》，今次更是她入行以來首個個人演唱會，儘管第一場順利完成，但第二場卻因撞正颱風小犬來襲，無奈要延期。Gigi除了轉發公告籲Gi炎粉保留門票等候後續安排，亦親自錄音向粉絲分享心情及致歉。

Gigi的尾場演唱會因颱風小犬被迫延期。（資料圖片/陳順禎攝）

Gigi的完整錄音如下：「Hello大家好，我係Gigi炎明熹，好想同第二場嘅觀眾衷心講一聲非常之抱歉，因為颱風嘅關係，冇機會睇到我嘅演出，同埋我知道其實有好多朋友專登喺世界唔同嘅地方飛過嚟香港睇我表演，令到你哋失望其實我都好唔開心，因為我希望每一位朋友、每一位支持咗我咁耐嘅朋友，都可以睇到我第一次嘅表演。

Gigi自責令歌迷失望。（資料圖片/陳順禎攝）

喺尋晚5 part表演入面，我每一part都非常之印象深刻，首先係大家畀我嘅力量，其次就係好多謝樂隊嘅老師們同埋跳舞嘅老師們，畀到我一個咁好嘅諗法，然後亦都要好好多謝尋晚嘅嘉賓，『大Gigi』梁詠琪，因為我估唔到我前排唱咗Gigi嘅歌，例如《我鍾意》、同埋同Felix（林智樂）合作嘅《短髮》，之後我就有機會見到真人呀，非常之榮幸亦都好開心！

Gigi特別感謝頭場嘉賓梁詠琪。（資料圖片/陳順禎攝）

最後我想講，雖然今次演唱會有好多地方都做得唔足夠，但係我好相信，呢個係上天嘅安排，畀我有更多時間準備好自己、裝備好自己，為我下一次開演唱會嘅時候可以做得更加好，準備得更加好。正如第一晚嘅演出，我喺台上講過，雖然我唔知道我嘅Fans會陪我行幾耐、行幾遠，但係我承諾大家，我會做一個更值得你哋支持嘅歌手，炎明熹。」

Gigi承諾Gi炎粉下次會做得更好。（資料圖片/陳順禎攝）

陳煒在原Post留言表達支持：「小休一會再衝刺💜💜💜」多位Gi炎粉都留言為她打氣，叫Gigi無需自責，表示會繼續等她。