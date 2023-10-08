炎明熹處女騷唱姜濤《 Dear My Friend,》給自己 　網民反應兩極

「聲夢人氣王」炎明熹，（Gigi）昨晚（7日）順利完成處女個唱《炎明熹Gi-FORCE演唱會》的頭場演出。為報答「Gi炎粉」（粉絲暱稱）和觀眾的支持，Gigi全晚毫不留力，除了大騷紮實唱功外，還施展舞技，挑戰10多分鐘的跳舞Medley和原地打後空翻。

炎明熹首個個人演唱會，昨晚正式開鑼。（陳順禎攝）

罕有騷腿。（陳順禎攝）

火星女神。（陳順禎攝）

型格打扮。（陳順禎攝）

原地後空翻。（陳順禎攝）

厲害。（陳順禎攝）

大個女，開始有女人味。（陳順禎攝）

而數到驚喜的，當然是邀請了另一位Gigi（梁詠琪）擔任嘉賓，兩代Gigi合唱《我鍾意》。不過，更令人想不到的是，Gigi的歌單裏面居然選唱隔離台ViuTV人氣男團MIRROR成員Jer的《Jonathan’s Soliloquy》和姜濤的《Dear My Friend,》，她更在唱《Dear My Friend,》的時候一度感觸落淚。

大Gigi同小Gigi。（陳順禎攝）

雙Gi合唱《我鍾意》。（陳順禎攝）

由於TVB和ViuTV向來被視為競爭對手，所以兩台對對方台的歌手都有所避忌，但近年無綫有「放寬」傾向，繼早前Yumi（鍾柔美）去看Anson Lo（盧瀚霆）演唱會後，再有聲夢歌手何晉樂和《全民造星II》的陳天翺及《聲夢傳奇2》侯雋熙在《J Music》唱MIRROR成員陳卓賢和呂爵安的歌曲。

鍾柔美之前去觀賞Anson Lo演唱會。（資料圖片）

《聲夢傳奇》歌手何晉樂在節目中唱MIRROR成員陳卓賢的《鯨落》。（電視截圖）

姚焯菲也曾在音樂會翻唱過《 Dear My Friend,》。（網上截圖）

但今次無綫皇牌Gigi，獻唱ViuTV皇牌姜濤的歌絕對可以說是破天荒，隨即引起網民熱議，但對此反應兩極，有網民留言不明白點解Gigi要唱姜濤首歌，對Gigi很失望。有人則覺得Gigi抽姜濤水博話題；但也有網民反擊：「TVB俾自己歌手唱Viu啲歌，我就唔信Viu會俾姜濤唱《真話的清高》。」亦有網民認為這才是健康的樂壇現象。反而雙方的粉絲今次較為理性，有Gi炎粉覺得Gigi是純粹喜歡這首歌，亦尊重原唱，不用比較。也有姜糖多謝Gigi唱姜濤這首歌，非常動聽。

Gigi今次選唱《 Dear My Friend,》，相當驚喜。（陳順禎攝）

Gigi希望將這首歌送給一班愛錫她的人，以及送給曾經的自己。（陳順禎攝）

其實Gigi唱之前都有解釋點解會揀這首歌，她表示一直都覺得自己很幸運，因出道2年來，身邊有一班很愛錫她的親人、唱歌老師、同事和朋友，陪她踏上舞台這個舞台。Gigi又自爆開騷前發生了小事故，原本有位粉絲送了一支紫色咪給她，但在總綵排前一日壞了，多謝同事們幫她找到同型號的咪。而耳機又在總綵排時壞掉，多得唱歌老師托朋友找到多款耳機給她試：「我非常感恩身邊有這一群天使們，所以很想用這首歌送給他們，以及送給曾經的自己。」

Gigi更忍不住感觸落淚。（陳順禎攝）

Gigi希望能找回以前的自己。（陳順禎攝）

而唱到尾段，Gigi更忍不住感觸落淚，「我本身忍得住，結果眼淚是不聽人講話的。這首歌就是我之前所講，點唱都會喊，雖然這首歌是姜濤先生送給他離世了的朋友，但我想送給很錫我的朋友以及陪我成長的粉絲，你們就是我的動力。再加上我說送給曾經的自己，我就會忍不住喊，人成長後，以前的自己可能會不見了，我希望她會回來，我覺得她是會回來的。」