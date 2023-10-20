麥當娜英國開騷面容變異惹整容疑雲　黃偉文讚：塊面硬得嚟算好靚

美國樂壇天后麥當娜（Madonna）現正進行世界巡迴演唱會，不過在6月就公布麥當娜因嚴重細菌感染入住醫院深切治療病房，原定加拿大溫哥華、美國、歐洲和墨西哥等場次叫停。現已康復的Madonna近日在英國演出，身在英國的黃偉文（Wyman）就欣賞了Madonna的演唱會，並在Instagram透露觀後感。

現居英國的Wyman入場欣賞Madonna演唱會。（IG圖片）

Madonna狀態大勇！（VCG）

現居於倫敦的Wyman有入場睇騷，完場後他讚口不絕，並在IG寫道：「1991睇到2023，人生第五次睇Madonna，本來唔想睇，因為上兩次都開始有少少揸流攤 ⋯⋯ 但發夢都估唔到，喺佢65歲嘅今次，最X好睇！個人甚至覺得，係歷代最好睇！」不過未免影響其他人的觀後感，所以Wyman沒有透露太多細節。

麥當娜病癒復出開騷，唱足45首歌相當賣力。（VCG）

Wyman大讚Madonna塊面硬得嚟算好靚。（VCG）

Wyman還在帖文中Hashtag了兩句，「醫學美容有高手有低手有手風順有手風唔順」和「我真心覺得娜姐呢期塊面硬得嚟算好靚」。日前Madonna在IG曬出一張卸妝照片，她面容憔悴，素顏被外間質疑面容有異，更引來網民熱議。另外，有英國傳媒報道分析，麥當娜疑進行了「提眉」手術來調整眼部下垂，而鼻和嘴唇位置亦疑注射了填充物。雖然外貌有異，但Madonna的歌藝仍在巔峰狀態。

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