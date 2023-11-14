叱咤頒獎禮｜網民不滿MIRROR壟斷　呼籲全投74歲尹光贏我最喜愛

年尾是各大樂壇頒獎禮舉行的日子，不少媒體的頒獎禮已開始接受投票，每年其中一個最多人討論的場合，當然是商業電台的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》。其中幾個「我最喜愛」獎項已經接受投票，近幾年這些獎項都成為MIRROR成員的囊中物，有網民就不滿鏡粉「玩爛」頒獎禮，因而呼籲大家把票投給今年推出過感人自傳歌曲《Dear Myself》的尹光！



MIRROR近幾年成為頒獎禮大贏家，而鏡粉動員力高也是不爭事實，但凡牽涉到要投票的獎項、選舉，姜濤、Anson Lo等總是高票勝出。以《叱咤》頒獎禮為例，當中由樂迷投票的「我最喜愛歌曲」獎，已連續三年由姜濤的《蒙著嘴說愛你》、《Dear My Friend,》及《作品的說話》奪得；至於「我最喜愛男歌手」獎，姜濤蟬聯兩屆後，去年由Anson Lo奪得，揮低埋呂爵安、陳卓賢等隊友。

姜濤連續三年奪得「我最喜愛歌曲」獎，但他在《叱咤》頒獎禮上的表現卻被批評！（資料圖片/陳順禎攝）

Anson Lo去年奪得「我最喜愛男歌手」獎。（資料圖片/陳順禎攝）

有網民就不滿這種風氣，認為鏡粉玩爛這些投票，不過有人就覺得，既然是「我最喜愛」獎，大家投喜愛的歌手、歌曲也相當合理，鏡仔之所以得獎正因為他們Fans多，所以並無不妥。然而，由於MIRROR近一年聲勢略有下滑之勢，加上姜濤在去年《叱咤》令人嘩然的表現等等，都令網民不想他們再得獎，誓要打倒鏡粉霸權。於是有網民就發起將「我最喜愛男歌手」獎全票投給尹光，認為他是樂壇前輩，但形象玩得、肯試新事物廣受年輕人歡迎，早前推出的《Dear Myself》更是非常感動。

尹光今年推出自傳式歌曲《Dear Myself》，是他入行50多年來首次唱抒情慢歌，現時已在YouTube錄得過百萬點擊，網民更表示聽到眼濕濕。（YouTube@環星音樂 / 環星娛樂 WSM Music HK）

網民在討論區熱議，有支持尹光的朋友說：「當年古天樂都係咁拎獎啦，尹光更加有資格」、「《Dear myself》成首歌個概念同背後個意義有意思過好多歌」、「尹光值得呢個獎！」、「光B今年抵贏」、「如果你話真係比較唱功/歌藝 真係尹光完勝喎……」、「真心欣賞今年嘅尹光 70歲人 可以改變自己風格 肯去學新嘢 用AI合唱 同埋改變自己唱歌style 出dear myself 可以咁貼地 邀請一班KOL一齊上紅館玩 呢啲大前輩去邊到揾？」「呢幾十年嚟除咗佢仲有幾多個七十幾歲歌手仲可以同啲後生爭？係零啊，今年唔得下年都幾大機會提都唔提。」

網民呼籲票投尹光，認為他絕對值得攞獎！（網上投票）

不過都有人覺得，不投MIRROR不代表要投尹光，因為現役男歌手中都有MC張天賦、林家謙、馮允謙等選擇：「痴X線 條友啲唱腔咁老土都吹奏 我投返MC算 起碼fxxkboy樣幾潮唱歌又好聽」、「其實就算好多人唔鍾意AL 最後都會AL贏 班師奶fd好似AI咁自動投。」亦有人認為若投尹光，可能都是另一種形式的「玩爛」，說：「直接承認自己想玩膠算啦！」、「尹光都投得落不如投陶大宇」

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