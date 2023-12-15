叱咤頒獎禮｜我最喜愛歌曲10強　尹光炎明熹首度入選

每年樂壇盛事，《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2024年元旦日舉行，今年因為「光B」尹光加入，張敬軒又出政綱落力拉票，令頒獎禮氣氛更熾熱。我最喜愛的歌曲最後10強誕生，光B及炎明熹都首度打入十強﹗



頒獎禮將於1月1月在亞洲博覽館舉行，12月15日公布我最喜愛的歌曲 最後10強名單，尹光憑《Dear Myself》強勢打入十強，氣勢如虹﹗小天后炎明熹亦 憑輕快舞曲《Little Magic》首度成為10強之一。MIRROR團歌《Catch a Vibe》出局，而成員姜濤、呂爵安EDAN、盧瀚霆ANSON LO及陳卓賢IAN各有一首歌曲入圍。

叱咤我最喜愛歌曲最後10強。

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後10強（截至今日中午12時，排名依筆劃序）︰

《Dear Myself》尹光 Featuring : Wan K.

《E先生 愛人執照》呂爵安

《Little Magic 》炎明熹

《MONEY》盧瀚霆

《Speak Love》COLLAR

《世一》MC 張天賦

《再見 寧靜海》陳卓賢

《你的世界》林家謙

《濤》姜濤

《隱形遊樂場》張敬軒