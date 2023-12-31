專訪｜陳蕾叱咤有望女金？　終極目標非獎項︰唔係靠呢啲嘢肯定我

今年9月，陳蕾在一個校園Show上落淚，台下的學生喊著：「紅館！紅館！」台上的她說：「已經申請到喇……」然後便開始眼濕濕。陳蕾近幾年正值上位期，歌曲愈來愈入屋、也連續兩年躋身《叱咤》「我最喜愛的女歌手」五強；不論是自己還是與其他歌手Crossover，每當她在麥花臣、九展、竹翠公園等開騷，都總有人問：「幾時開紅館？」而終於，在入行第13年，她等到了！講到對爭獎的睇法，以及何時開始萌生上紅館目標，她卻說：「紅館一路以嚟都唔算一個目標。」、「我唔覺得肯定我嘅嘢要係由獎項去畀我。」因為陳蕾早已有著更遠大的目標！

髮型：Cliff @ Myos

化妝：Angel Mok

服裝：initial



2023年，陳蕾出了5首歌，宣布即將開3場紅館演唱會，在年尾的頒獎禮獎項中亦呼聲甚高，不少人認為她大有可能衝擊「女金」獎項。年初她曾在一次頒獎禮後的IG直播中談及對2023的期許：「希望鍛鍊到喜愛自己嘅每一面。」趁住新一年未開始，請她就2023來一個小總結，她竟說今年講得最多的一句話就是——「唔計！」

陳蕾入行13年，終於迎來首個紅館演唱會。（葉志明攝）

曾因別人期待自己攞獎感壓力 如今佛系爭獎

2020年，陳蕾首奪「叱咤樂壇女歌手銀獎」，但隨後兩年，當大家都覺得她應該可以再冧莊或者更上一層樓攞金獎時，她竟三甲不入，網民怒轟不合理。到今年，她又打入「我最喜愛女歌手」五強，Fans講明要發起「蕾動計劃」，甚至出動到「丁圖」幫手拉票，誓要推到陳蕾攞獎；要讓數據說話的話，今年陳蕾有《窮人的薔薇》、《神的不在場證明》兩首亞軍歌，以及冠軍歌《伸縮自如的愛》，《伸》的播放率更是非常之高，歌曲獎第三至四位應該穩袋。一講到恨唔恨攞獎，陳蕾說自己從來無所謂，她亦曾話過：「無論我攞唔攞到獎，我都係我自己心目中最喜愛嘅歌手！我最喜愛嗰個都係我自己！」

根據截至11月的非官方統計，《伸縮自如的愛》全年播放率目前應該排第三至四位。

陳蕾認為，比起得獎與否，大家支持她的歌曲和唱片，或是睇她的演唱會才是最大的動力。（葉志明攝）

她在去年頒獎禮後的直播中，尤其多謝鄧小巧用一句說話紓減了她的壓力，當每個人都祝她好運、祝她攞到獎時，小巧是唯一一個跟她說「攞唔到都唔緊要」。陳蕾承認當時身邊太多人對自己有所期待，令她也在無形間徒添了壓力，後來才釐清一個事實，「呢個確實係別人嘅期望，我問清自己，我做音樂就係為咗呢樣嘢？我確實唔係，清晰返就知道別人嘅期望還別人嘅期望，我嘅期望還我嘅期望，做唔到別人嘅期望都唔應該畀咁大壓力自己。」因此，她今年派歌雖然很進取，但心態則比之前還佛系：「我唔覺得肯定我嘅嘢要係由獎項去畀我。」

陳蕾不恨攞獎，表示：「如果有獎攞，我諗我嗰個開心係見到身邊嘅人開心，我知呢個獎都唔係淨係代表我自己，係背後好多一齊成就我嘅一啲同事、團隊，都係畀一個肯定佢哋嘅努力。」（葉志明攝）

陳蕾的歌迷出盡力拉票，賣埋廣告想推她做「我最喜愛女歌手」，她表示自己不會特別拉票，反而是擔心歌迷太操榮，又謂：「你盡咗你哋嘅力就OK啦，有你哋一票我就好足夠，唔好太操勞自己！」（Instagram：pantherchan.fc）

紅館從來非目標 最想去海外音樂節宣揚廣東歌

陳蕾不但不追求獎項，又甚至連每個新人、每個歌手都視為「夢想舞台」的紅館，原來也從不是她的目標。她指自己定下的目標通常都是較易觸碰的，但紅館不在此列，「開到就係一個歌手生涯嘅Bonus，我唔想用一個場地成為自己音樂路嘅一個目標。」而音樂節才是她一直以來的目標，她續道：「如果去到唔同嘅音樂節，證明我嘅歌曲其實打破咗語言，我最想就係透過廣東歌出席到唔同地方嘅音樂節，我覺得進入到音樂節，都代表我嘅音樂唔係淨係得一個地方嘅人喜歡。」

陳蕾在校園Show上落淚，宣布終於可以登上紅館，講到情緒激動是因為夢想成真還是因為這目標真的很難達成，她說兩者皆非，而是見到學生們以及在場同事都很替自己開心，使她非常感動。（Instagram：warnermusichk）

演唱會為免出醜 堅決不跳舞

陳蕾今年推出的《窮人的薔薇》、《伸縮自如的愛》、《神的不在場證明》命名全與漫畫《HUNTER×HUNTER》招式有關，而原來今次演唱會主題《念》，一樣關《HUNTER》事，因為動漫裡所有招式都要用「念」能力去使出，「我曾經收過一封信，裡面提及到佢覺得我嘅歌曲裡面有呢個能量喺度，亦都係我覺得聽過對我歌曲最大嘅讚美，就係話音樂裡面有『念』。所以我覺得，如果我第一個咁大型嘅個人演唱會，用乜嘢形容詞去形容我嘅所有歌呢？話唔定就係呢個字。」

陳蕾將於3月3至5日在紅館開三場個唱，海報中她激罕以長髮造型示人。

陳蕾自問不是技巧型創作人，她覺得能收穫到現時擁有的樂迷，相信就是因為歌曲裡有「念」，讓大家感受到她的真誠、溫度。

開得紅館，很多歌手都會準備定從未做過的「天才表演」項目，陳蕾連在舞台用巨型屏幕玩Mario Kart都試過，還打算挑戰什麼呢？非求突破不可的她卻說：「我嘅挑戰就係挑戰唔跳舞。」原因十分簡單，她解釋：「確實自己知自己事，唔想攞自己咁重要嘅場地畀自己出醜。」寧可把現有的和擅長的做得更好。

陳蕾近年著衫愈來愈型，甚至有Fans開IG紀錄她著過的各套服裝，不過她未有打算趁今次演唱會特別加插Fashion元素，因為不想讓服裝、排舞能因素成為演出壓力。至於會否以性感造型上陣，她沒刻意去想，更大談自己的性感哲學，「我上身比較少布，下身就要冚；下身比較短我上身就要露少啲，所以比較少機會見到我上身又清涼下身又清涼。」

陳蕾去年《叱咤》穿了套勒到呼吸困難及差點暈低的戰衣，因此她說演唱會服裝必須以活動自如為前提，以音樂表演行先，「唔想服裝或者排舞成為我嘅壓力，想以一個自己能夠駕馭得最好嘅服裝環境狀態，去呈現難忘嘅一晚俾大家。」（資料圖片/陳順禎攝）

去年聖誕，陳蕾與岑寧兒開騷，二人在九展舞台較技，但不是鬥唱歌，而是玩Mario Kart。（資料圖片/陳順禎攝）

首談與Mike Orange低調拍拖高調分手原因

近年陳蕾的歌曲有很好成績，活出自己風格外，傳唱度亦很高，《凡星》屢次被不同歌手翻唱，《世界與你無關》等亦唱入不少歌迷心裡邊，成為撫慰人心的心靈雞湯。自20年起，她的多首歌曲都由前男友Mike Orange擔任編曲、監製，不少樂迷都擔心，隨著兩人分手，會否影響音樂上的風格以至到日後的合作，陳蕾坦言：「會有啲轉變，但係我覺得有轉變未必係一件唔好嘅事，可能對我嘅音樂嚟講，都可以嘗試完咗紅館後，又係一個新嘅Chapter畀自己；對佢嚟講，佢嘅時間都唔係淨係做我嘅音樂，可以做多啲其他人嘅音樂。所以其實唔使擔心，所有嘢都有好嘅一面！」

陳蕾9月突然宣布與Mike Orange分手，而以往二人經常同台演出，Mike亦近乎包辦她近年的編曲和監製工作。（Instagram：pantherchan）

陳蕾與Mike拍拖時都相當低調，若非太忠實的歌迷，都未必知道他們拍拖，然而她在英國之旅後不久便在IG宣布二人分手，問到為何一改低調作風，她說原本以為很多人都知道兩人拍拖，至於出Story宣布分手的最大原因，是覺得對大家都較清晰乾脆，「對大家都好，我覺得係乾脆啲啫。既然分開咗嘅時候，可以避免大家成日都問『咁佢喺邊呀？』與其每一次都要向身邊啲人交代一次，或者尷尬笑咗佢、扮冇嘢，不如一次過痛一下地話畀大家知，跟住就冇人會再去問你呢樣嘢。」

至於Mike Orange還會否參與紅館演唱會，陳蕾就透露今次由蔡德才擔任音樂總監。（葉志明攝）

回顧2023 最大得著學識原諒自己

來到年尾，當然又是回顧的時候，記者提醒陳蕾，她年初曾講過要鍛鍊喜愛自己的每一面，沒想到她竟然已經忘了，笑說現時已經進步了，不會刻意鍛鍊，而是在無壓力底下，自然地愛上自己每一面。要達至這個境界，最主要是她已學會放過自己，「而家會愈嚟愈懂得原諒我自己，做得唔好嘅，咪下次做好啲囉。今年就多咗兩隻字成日掛住喺嘴邊，就係『唔計』，今次做得唔好，唔計，下次做好啲，你知道自己做得唔好，汲取咗教訓，知道個原因就Move on，唔好再重複不停怪責自己！」她說以往可能就是逼得自己太犀利，一做得不好就會自責很久，後來才領悟到自己不是機械人，狀態有好壞很正常，不過現在的陳蕾正努力照顧好自己每一個狀態，「希望我會有好嘅狀態，寫一啲好嘅能量嘅歌去畀一啲暫時喺迷失路段當中嘅人！」相信這個就是她2024最大的展望！

陳蕾現時在創作上多了一份責任感，她說：「原來當我發現我嘅音樂係幫助到人嘅時候，都真係幾有滿足感。」（葉志明攝）

請按下圖睇更多陳蕾專訪相：