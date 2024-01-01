叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023‧持續更新｜姜濤奪叱吒十大第六位

《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於今晚（2024年1月1日）假亞洲國際博覽館舉行，代價亦可以在7點半收看ViuTV直播。本屆主題口號定為「多謝你唱我」，以「歌之森林」為設計主題。每棵樹都有屬於自己的故事，每首歌都蘊含著無盡的情感；帶出樂迷多謝歌手把自己的心聲唱出，歌手亦多謝樂迷把自己的作品傳頌至遠方。

《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於今晚（1月1日）假亞洲國際博覽館舉行，代價亦可以在7點半收看ViuTV直播。

21:05 專業推介．叱吒十大

第四位 RubberBand《不如散步》

RubberBand。（直播畫面）

第五位 Lolly Talk 《一把火》

Lolly Talk。（直播畫面）

第六位 姜濤《濤》

姜濤。（直播畫面）

20:55 第七位 陳健康安《仍然是那個少年》

陳健安。（直播畫面）

第八位 MC張天賦《世一》

第九位 Jay Fung馮允謙《收到收到》

第十位 炎明熹《Little Magic》

MC張天賦。（直播畫面）

Jay Fung馮允謙。（直播畫面）

炎明熹。（直播畫面）

20:24 叱咤樂壇生力軍男歌手

金獎：Jeffrey 魏浚笙

銀獎：林智樂

銅獎：Marco@P1X3L

Jeffrey奪得生力軍男歌手金獎。（直播畫面）

林智樂。（直播畫面）

Marco因病未能出席，由兩位隊友帶領獎項。（直播畫面）

20:15 叱咤樂壇生力軍組合

金獎：Beanies

銀獎：XiX

銅獎：N9

Beanies。（直播畫面）

XiX。（直播畫面）

N9。（直播畫面）

20:00 叱咤樂壇生力軍女歌手

金獎：Marf 邱彥筒

銀獎：Nancy Kwai

銅獎：sica

Marf 邱彥筒。（直播畫面）

Nancy Kwai。（直播畫面）

sica。（直播畫面）

頒獎典禮於晚上7點半準時開始，一眾歌手都以盛裝示人陸續出場，當中以陳蕾、陳凱詠、劉君冬、姚焯菲最性感。另外，胡楓以開場嘉賓身份驚喜亮相頒獎典禮。

陳蕾。（直播畫面）

姚焯菲。（直播畫面）