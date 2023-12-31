叱咤頒獎禮｜拍賣網新型商機　不放飛只放遙距投票權都盛惠呢個價

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023》明日（1月1日）舉行，多個「我最喜愛」獎項引起關注，其中「我最喜愛的歌曲」獎項五強早前已經誕生，張敬軒憑《隱形遊樂場》一打四鏡仔，惡鬥呂爵安《E先生愛人執照》、盧瀚霆《MONEY》、陳卓賢《再見 寧靜海》及姜濤《濤》。由於這個獎項是由現場觀眾在場內投票誕生，而《叱咤》又出名一票難求，有手持門票人士就睇準Fans肯為偶像花費的心態，想出新型商機！

《我最喜愛的歌曲》最後五強，得獎歌曲將由現場觀眾投票選出。

記者在拍賣網見到不少人放售叱咤投票權，寫住「我投邊個 有你決定」，但表明只放投票權，不放飛。賣家的手法原來是叫大家出價叫他投票，而他到時將會拍低自己的投票券，再傳給買家看以茲證明。有部分賣家未有標明價錢，讓買家開價，但亦有人開$1000甚至$2000，貴過一張演唱會飛。其中一位賣家更提到，姜濤歌曲投票權$1300，未知有冇人「落搭」。

賣家講解交易方式。（Carousell圖片）

不過其實投票只是五揀一，舉個例說，如果有位手持投票權者，收錢應承十位買家投某首歌曲，然後把同一張投票飛傳給十個人，他便可以賺到十次錢，所以對想幫偶像谷票的粉絲來說，這也是漏洞之一，但也不排除有人「願者上釣」。